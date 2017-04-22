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Конте заявил, что гордится выходом в финал Кубка Англии

22 апреля 2017, 23:28
6

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2). Специалист отметил, что его подопечные отлично играли от начала до конца поединка.

«Я горд тем, что мы вышли в финал Кубка Англии. За первый сезон в Англии, команда под моим руководством ведет борьбу за чемпионство, а теперь еще и за Кубок Англии. Я рад за наших болельщиков. Сегодня мы сыграли отлично от начала до конца матча. Теперь мы должны продолжить работать в том же духе, ведь скоро нас ждем трудный матч в АПЛ. Я надеюсь, что болельщики нас поддержат.

По ходу сезона тренеру приходится принимать непростые решения. Если при этом ты выигрываешь, то все в порядке, если нет, то вся ответственность лежит на тебе. Думаю, что план на сегодняшнюю игру сработал», – сказал Конте.

В финале Кубка Англии «Челси» встретится с победителем пары «Арсенал»«Манчестер Сити».

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Источник: BBC
Англия. Кубок Тоттенхэм Челси Конте Антонио
Комментарии (6)
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Лопатка
1492895578
да ппц отскочили вы, давили весь матч тотен
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elizaveta-285
1492897048
Конте молодчина! Избрал правильную тактику и победил!
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mialkov
1492897256
Хорошая игра, зрелищная! Я не ожидал, что Тоттенхэм будет так возить Челси...
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sergun-kuk
1492897793
Конте - ты Супертренер!!!
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serglider
1492907435
Ох, и торопится он говорить "гоп" еще не перепрыгнув... Осталось еще немного - куда торопишься, Конте, с громкими заявлениями?
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Аристократ Олжик
1492911910
Супер, урааааааааа!!!!
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