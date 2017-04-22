Конте заявил, что гордится выходом в финал Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2). Специалист отметил, что его подопечные отлично играли от начала до конца поединка.

«Я горд тем, что мы вышли в финал Кубка Англии. За первый сезон в Англии, команда под моим руководством ведет борьбу за чемпионство, а теперь еще и за Кубок Англии. Я рад за наших болельщиков. Сегодня мы сыграли отлично от начала до конца матча. Теперь мы должны продолжить работать в том же духе, ведь скоро нас ждем трудный матч в АПЛ. Я надеюсь, что болельщики нас поддержат.

По ходу сезона тренеру приходится принимать непростые решения. Если при этом ты выигрываешь, то все в порядке, если нет, то вся ответственность лежит на тебе. Думаю, что план на сегодняшнюю игру сработал», – сказал Конте.

В финале Кубка Англии «Челси» встретится с победителем пары «Арсенал» – «Манчестер Сити».

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