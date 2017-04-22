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    Конте заявил, что гордится выходом в финал Кубка Англии

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2). Специалист отметил, что его подопечные отлично играли от начала до конца поединка.

    «Я горд тем, что мы вышли в финал Кубка Англии. За первый сезон в Англии, команда под моим руководством ведет борьбу за чемпионство, а теперь еще и за Кубок Англии. Я рад за наших болельщиков. Сегодня мы сыграли отлично от начала до конца матча. Теперь мы должны продолжить работать в том же духе, ведь скоро нас ждем трудный матч в АПЛ. Я надеюсь, что болельщики нас поддержат.

    По ходу сезона тренеру приходится принимать непростые решения. Если при этом ты выигрываешь, то все в порядке, если нет, то вся ответственность лежит на тебе. Думаю, что план на сегодняшнюю игру сработал», – сказал Конте.

    В финале Кубка Англии «Челси» встретится с победителем пары «Арсенал»«Манчестер Сити».

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    Источник: BBC

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    22.04.2017 23:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 апреля 2017, 04:45

      Супер, урааааааааа!!!!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 03:30

      Ох, и торопится он говорить "гоп" еще не перепрыгнув... Осталось еще немного - куда торопишься, Конте, с громкими заявлениями?

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 23 апреля 2017, 00:49

      Конте - ты Супертренер!!!

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 апреля 2017, 00:40

      Хорошая игра, зрелищная! Я не ожидал, что Тоттенхэм будет так возить Челси...

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 23 апреля 2017, 00:37

      Конте молодчина! Избрал правильную тактику и победил!

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      Рейтинг: +41

      Лопатка 23 апреля 2017, 00:12

      да ппц отскочили вы, давили весь матч тотен

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