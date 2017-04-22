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    Азар: «Конте поступил правильно, оставив меня в запасе. Виллиан забил два гола»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился эмоциями от победного матча полуфинала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2). Напомним, футболист стал автором одного из голов.

    «Побеждать всегда приятно, а в таких матчах – особенно. Ведь мы победили у команды из Лондона, болельщикам такое всегда нравится. Впервые за пять лет я попал в финал с «Челси», это вызывает у меня только приятные эмоции. Да, мне бы хотелось в каждом матче выходить в стартовом составе, но сегодня тренер поступил правильно, выпустив Виллиана. Он забил два гола и помог нам победить», – сказал Азар.

    В финале Кубка Англии «Челси» встретиться с победителем пары «Арсенал»«Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    22.04.2017 22:25
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