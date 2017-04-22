Гацкан заявил, что «Ростов» полностью переиграл «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в интервью каналу «Наш Футбол» поделился эмоциями от матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). По словам футболиста, ростовчане полностью переиграли лидера чемпионата.

– Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли. Результат достойный, выиграли по делу.

– Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?

– Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.

– После еврокубковых матчей тяжело было преодолевать барьер и находить в себе мотивацию?

– Думаем, что барьер преодолен. Все команды под нас подстраиваются, знают, как играть. Поэтому нам тяжело и приходится отдавать все силы.

«Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.