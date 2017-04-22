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    Гацкан заявил, что «Ростов» полностью переиграл «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в интервью каналу «Наш Футбол» поделился эмоциями от матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). По словам футболиста, ростовчане полностью переиграли лидера чемпионата.

    – Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли. Результат достойный, выиграли по делу.

    – Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?

    – Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.

    – После еврокубковых матчей тяжело было преодолевать барьер и находить в себе мотивацию?

    – Думаем, что барьер преодолен. Все команды под нас подстраиваются, знают, как играть. Поэтому нам тяжело и приходится отдавать все силы.

    «Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 22:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 апреля 2017, 05:00

      Переиграли молодцы вся страна видела ! Ростов мужики!!

      3
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 00:59

      Согласен, кроме некоторых моментов: первый гол бухарова с нарушением, почему на Промесе не назначили пенальти, удаление Глкшакова.... Как минимум судье должно быть стыдно. Кто после этого всего скажет, что Спартак тянут за уши??? Уж если кого и тянут, то это видно, если три удаления за матч........... Все ли по делу?????????

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > anjaneri 23 апреля 2017, 04:09

      Там Таски был, а не Кутепов. В следующем туре Спартае играет с Уралом. Ты похоже не только матч не смотрел, так и за ЧР не следишь. Только бы что-то написать

      0
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 > anjaneri 23 апреля 2017, 08:38

      А ты сам за кого болеешь ?

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 23 апреля 2017, 00:47

      Ну насчет "Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли." - это уж ты, батенька, загнул ... Не дать поднять головы и при этом торчать на своей половине поля, что-то новенькое ... ну я понимаю, играли бы как Барса, прижав соперника к его воротам ... а то всем автобусом охраняем штрафную ... и не даем сопернику поднять головы ... мог бы и не так пафосно свои заслуги воспеть ...

      -1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Atom2020 23 апреля 2017, 00:56

      Посмотрим каким автобусом Спартак в ЛЧ играть будет и сколько баллов это принесёт.

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Ще Гевара 23 апреля 2017, 00:58

      И к чему ты это написал? К пафосной тираде Гацкана?

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Atom2020 23 апреля 2017, 01:01

      К пафосной тираде тебя. Не каждый автобус по три гола забивает.
      А вообще, не обижайся, Спартак ведь по делу проиграл.

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Ще Гевара 23 апреля 2017, 01:11

      Так у меня не пафосно ... я никому заслуг не приписываю ... Но про "не дали поднять головы" от Гацкана как-то малость смешно звучит ... при всем при том, что три гола абсолютно не по игре ... 1:0 ... а ближе к истине вялые нули на табло должны были быть ... ни те ни другие на разгром не наиграли ...

      -2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > anjaneri 23 апреля 2017, 10:34

      Матч не пробовал смотреть?

      -1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > ROSTOV SUPER 23 апреля 2017, 13:04

      Сходи покакай, говорят помогает! ... Ростов играл автобусом (как и всегда), Спартак - в дворовый футбол ... Про "не давали поднять головы" - полнейший бред ... только неадекватные фанатики, несмотревшие матч и нешарящие в футболе, могут такие высказывания поддерживать ...

      -2
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 00:11

      а разве он не прав? ))))

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 апреля 2017, 00:03

      Рановато Спартаку корону одели, вот они и перегрелись, а Глушакову-бы самому прямой вьехать!

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Ще Гевара 23 апреля 2017, 00:52

      На каждую голову найдется свой кирпич. Где-то и его ждет

      -1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Небесная 23 апреля 2017, 06:23

      ты правильно сказал, только подумай и о себе, когда в следующий раз что-то царапать будешь

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Dmitriy 71 24 апреля 2017, 00:26

      я не сказаЛ, тупень. и где ты увидел у меня в комменте, что я себя исключаю из сказанного?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 апреля 2017, 22:57

      Карера супротив Бердыева не тянет! в сборную Бикеича!!! Пока на конфедерациях савсем не опозорились!!!

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