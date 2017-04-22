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Гацкан заявил, что «Ростов» полностью переиграл «Спартак»

22 апреля 2017, 22:07
18

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в интервью каналу «Наш Футбол» поделился эмоциями от матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). По словам футболиста, ростовчане полностью переиграли лидера чемпионата.

– Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли. Результат достойный, выиграли по делу.

– Три удара – три гола. Чем объяснить такую результативность?

– Старались. До этого долго не забивали. К моментам отнеслись лучше, поэтому забили.

– После еврокубковых матчей тяжело было преодолевать барьер и находить в себе мотивацию?

– Думаем, что барьер преодолен. Все команды под нас подстраиваются, знают, как играть. Поэтому нам тяжело и приходится отдавать все силы.

«Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Гацкан Александр
Комментарии (18)
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Nerlinger
1492891076
Карера супротив Бердыева не тянет! в сборную Бикеича!!! Пока на конфедерациях савсем не опозорились!!!
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Ще Гевара
1492894995
Рановато Спартаку корону одели, вот они и перегрелись, а Глушакову-бы самому прямой вьехать!
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alp
1492895508
а разве он не прав? ))))
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Atom2020
1492897658
Ну насчет "Мы не дали сопернику поднять головы. Полностью его переиграли." - это уж ты, батенька, загнул ... Не дать поднять головы и при этом торчать на своей половине поля, что-то новенькое ... ну я понимаю, играли бы как Барса, прижав соперника к его воротам ... а то всем автобусом охраняем штрафную ... и не даем сопернику поднять головы ... мог бы и не так пафосно свои заслуги воспеть ...
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MDAR
1492898397
Согласен, кроме некоторых моментов: первый гол бухарова с нарушением, почему на Промесе не назначили пенальти, удаление Глкшакова.... Как минимум судье должно быть стыдно. Кто после этого всего скажет, что Спартак тянут за уши??? Уж если кого и тянут, то это видно, если три удаления за матч........... Все ли по делу?????????
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NEMETSRUS
1492912836
Переиграли молодцы вся страна видела ! Ростов мужики!!
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