Червиченко: «Ростов» отомстил за то, что в первом круге «Спартак» бесстыжим образом победил благодаря арбитру»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Ростов» крупной победой над московской командой (3:0) в матче 24-го тура РФПЛ отомстил красно-белым за поражение в первом круге (0:1).

«Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем «Спартак» лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга – «Спартак» выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с «Ростовом» в гостевом матче против «Зенита». Если добавить эти шесть очков «Ростову», и убрать очки у «Спартак» и «Зенита» – турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому все логично: «Ростов» на своем поле обыграл «Спартак», судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.

Это боевой дух «Ростова» и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на «Спартак», как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге», – сказал Червиченко.

После данного результата «Спартак» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» поднялся на пятую позицию.