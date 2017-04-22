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    Червиченко: «Ростов» отомстил за то, что в первом круге «Спартак» бесстыжим образом победил благодаря арбитру»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Ростов» крупной победой над московской командой (3:0) в матче 24-го тура РФПЛ отомстил красно-белым за поражение в первом круге (0:1).

    «Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем «Спартак» лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга – «Спартак» выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с «Ростовом» в гостевом матче против «Зенита». Если добавить эти шесть очков «Ростову», и убрать очки у «Спартак» и «Зенита» – турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому все логично: «Ростов» на своем поле обыграл «Спартак», судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.

    Это боевой дух «Ростова» и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на «Спартак», как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге», – сказал Червиченко.

    После данного результата «Спартак» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» поднялся на пятую позицию.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.04.2017 20:28
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 апреля 2017, 08:43

      Независимо от мнения Андрея Спартак сыграл бездарно и поражение закономерно....а Ростов тоже мотивирован и хочет побороться за еврокубки)))

      0
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 23 апреля 2017, 00:26

      Червиченко Полный пи..р, это последняя мра.зь.

      3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > valdemar47 23 апреля 2017, 00:45

      Да он пытается снова стать ростовчанином.. Жаль, что слишком сильно измазался в спартовне...Футбольный Бог ему судья...

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > GoLenaStop 23 апреля 2017, 06:45

      чмо смени фото, тебе не идет

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 апреля 2017, 00:19

      Спартак попал!!!

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 апреля 2017, 00:15

      Все таки червь, в основном, дело говорит.

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > alp 24 апреля 2017, 22:32

      В данном случае. Но и ахинеи хватает.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 22:54

      Проиграли заслуженно,но не более.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2017, 22:16

      Червиченко, молодец, перестал слушать шаманский бубен!... Сразу авторские аналитические статьи пошли, - глядишь, уважать снова начнут!

      -1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 23 апреля 2017, 00:39

      Ага, отсосите горнисты! Раньше надо было говорить про гниль спартачную! Втихаря сосал сиську, радовался, а теперь типа проссал - пустышку сунули.... Не верю. Фу.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2017, 21:37

      Каков жалок этот Червиченко, всю жизнь будет скулить против Спартака, мда сильно его клуб обидел!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 апреля 2017, 21:34

      Вот что вы столичные разнылись??? Ведь он правду сказал....Ростов и в Москве был, мягко сказать,не слабее Спартака и сфабрикованные удаления сыграли свою роль....И вот в Ростове все стало на свои места...Ведь для всех понятно, что Ростов на сегодняшний день сильнее всех фаворитов...Ничьи в Москве только подтверждают это...Ну а в Ростове- редко кому удается выжить..Участие в Еврокубках не дало возможности полностью сосредоточится на чемпионате страны, да и после Еврокубков, Ростов явно выглядел очень уставшим(ведь команда провела намного больше игр,чем например Спартак.А Спартак ,несмотря на сегодняшнее поражение, станет чемпионом...И он его заслужил...Ну не Зениту же быть первым....А Червиченко, в первую очередь - Ростовчанин и было бы глупо не радоваться победе родной команды!!! А то, что он был президентом Спартака- ни о чем не говорит...Ну не сложилось и все тут...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > zico2205 22 апреля 2017, 22:15

      Правдиво и от души! Созвучно. С ув.

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > zico2205 23 апреля 2017, 00:48

      Вот взял и выдал мои думки за свои! Негодяй! +++(мои лобзики!)

      -1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > zico2205 23 апреля 2017, 06:43

      дружок будь объективен. если считаешь,что в в первой игре судьи спартаку присуживали, то здесь все было наоборот.

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 22 апреля 2017, 21:23

      идика ты опу...

      -2
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      Рейтинг: +37

      ftse500 > proekt 22 апреля 2017, 21:30

      В опу... сегодня всей командой мужики ростовские проституток московских попробовали

      4
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > anjaneri 22 апреля 2017, 23:03

      приятно когда люди говорят правду -спасибо.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 апреля 2017, 21:23

      Какой же ты мерзкий, Червиченко! Это не Ростов за что-то там мстит, это ты злорадствуешь. Тебе же просто важно, чтобы Спартак проиграл, без разницы от кого и как, а уж легенду ты потом накрутишь ... Смотри не лопни, толстопуз ...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Atom2020 22 апреля 2017, 22:28

      Нормально всё, не злись из-за футбола на нормальных людей! Ну, вдули Спартак по самую нехочуху мужики-газонокосильщики...

      Радуйся, что это было ласково, по-нашенски, - без европейских извращений, которые Спартаку теперь уж придётся испытать.. Попу мажьте свинячим жирком... Да минует вас чаша сия!....Удачи,

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Par Mezan 22 апреля 2017, 22:44

      "Нормальных" - это ты про себя или про Червиченко? Ибо Червяк ненормален ... вот я знаю нормальных "людей" ... ну там человек-паук ... человек-летучая мышь ... а человек-червяк - этот точно нет ... мерзкий подленький злопыхатель ... он же не Ростов с победой поздравил, к чему было бы ноль вопросов ... а подленько так поглумился над "трупиком поросенка" ... из-за чего стал еще более омерзительным ... а по игре: «Игра Была Равна – Играли Два Говна!»

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