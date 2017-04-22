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  • Червиченко: «Ростов» отомстил за то, что в первом круге «Спартак» бесстыжим образом победил благодаря арбитру»

Червиченко: «Ростов» отомстил за то, что в первом круге «Спартак» бесстыжим образом победил благодаря арбитру»

22 апреля 2017, 20:28
34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Ростов» крупной победой над московской командой (3:0) в матче 24-го тура РФПЛ отомстил красно-белым за поражение в первом круге (0:1).

«Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем «Спартак» лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга – «Спартак» выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с «Ростовом» в гостевом матче против «Зенита». Если добавить эти шесть очков «Ростову», и убрать очки у «Спартак» и «Зенита» – турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому все логично: «Ростов» на своем поле обыграл «Спартак», судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.

Это боевой дух «Ростова» и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на «Спартак», как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге», – сказал Червиченко.

После данного результата «Спартак» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» поднялся на пятую позицию.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (34)
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Алекc
1492882760
червяк, заткни свою гнилую пасть!
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Каратель помойников
1492882870
когда же тебе жизнь отомстит за то что ты бесстыжим образом развалил спартак
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мы_не_рабы
1492883037
Опять "бывший" изливает потоки желчи. Да, Спартак проиграл. Проиграл по делу. Но сколько радости это вызывает у "бывшего " неудачника. Какие дефирамбы поёт Ростову. А про месть каково? Про равное судейство? А какой "тонкий юмор" про галстук? Видно самому много раз дарили. Видимо как на Пасху разговелся, так до сих пор и не остановился!
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Pirboy
1492884652
Золотые слова Андрей Владимирович.
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Atom2020
1492885380
Какой же ты мерзкий, Червиченко! Это не Ростов за что-то там мстит, это ты злорадствуешь. Тебе же просто важно, чтобы Спартак проиграл, без разницы от кого и как, а уж легенду ты потом накрутишь ... Смотри не лопни, толстопуз ...
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proekt
1492885383
идика ты опу...
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zico2205
1492886045
Вот что вы столичные разнылись??? Ведь он правду сказал....Ростов и в Москве был, мягко сказать,не слабее Спартака и сфабрикованные удаления сыграли свою роль....И вот в Ростове все стало на свои места...Ведь для всех понятно, что Ростов на сегодняшний день сильнее всех фаворитов...Ничьи в Москве только подтверждают это...Ну а в Ростове- редко кому удается выжить..Участие в Еврокубках не дало возможности полностью сосредоточится на чемпионате страны, да и после Еврокубков, Ростов явно выглядел очень уставшим(ведь команда провела намного больше игр,чем например Спартак.А Спартак ,несмотря на сегодняшнее поражение, станет чемпионом...И он его заслужил...Ну не Зениту же быть первым....А Червиченко, в первую очередь - Ростовчанин и было бы глупо не радоваться победе родной команды!!! А то, что он был президентом Спартака- ни о чем не говорит...Ну не сложилось и все тут...
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Par Mezan
1492888594
Червиченко, молодец, перестал слушать шаманский бубен!... Сразу авторские аналитические статьи пошли, - глядишь, уважать снова начнут!
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alp
1492895732
Все таки червь, в основном, дело говорит.
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valdemar47
1492896374
Червиченко Полный пи..р, это последняя мра.зь.
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