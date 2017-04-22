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    «Челси» забил четыре мяча в ворота «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка Англии

    Матч полуфинала Кубка Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой подопечных Антонио Конте. На четвертой минуте игры красивым ударом со штрафного гол на свой счет записал Виллиан. На 18-й минуте встречи Гарри Кейн счет сравнял. Под занавес первой половины матча Виллиан оформил дубль, забив с пенальти. В дебюте второго тайма Деле Алли снова установил равенство. Однако голы Эдена Азара и Неманьи Матича вывели синих вперед.

    1:0 – Виллиан, 4

    1:1 – Кейн, 18

    2:1 – Виллиан, 43 (с пенальти)

    2:2 – Алли, 52

    3:2 – Азар, 75

    4:2 – Матич, 80

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 22 апреля 2017, 21:53

      Классная игра

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 22 апреля 2017, 21:20

      Даже свои ох...ли от гола МАТИЧА.И я сам тоже

      2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 22 апреля 2017, 21:18

      Все голы классные у тотенхэма тоже

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Berikosha 22 апреля 2017, 21:32

      У Матича особенный ))

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 апреля 2017, 21:12

      Гол Матича огонь))

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      Рейтинг: +4024

      raritet > pzdc. 22 апреля 2017, 21:27

      Вот это настоящий футбол.

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