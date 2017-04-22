«Челси» забил четыре мяча в ворота «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка Англии

Матч полуфинала Кубка Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой подопечных Антонио Конте. На четвертой минуте игры красивым ударом со штрафного гол на свой счет записал Виллиан. На 18-й минуте встречи Гарри Кейн счет сравнял. Под занавес первой половины матча Виллиан оформил дубль, забив с пенальти. В дебюте второго тайма Деле Алли снова установил равенство. Однако голы Эдена Азара и Неманьи Матича вывели синих вперед.
1:0 – Виллиан, 4
1:1 – Кейн, 18
2:1 – Виллиан, 43 (с пенальти)
2:2 – Алли, 52
3:2 – Азар, 75
4:2 – Матич, 80
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Источник: Бомбардир.ру