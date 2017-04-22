«Челси» забил четыре мяча в ворота «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка Англии

Матч полуфинала Кубка Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой подопечных Антонио Конте. На четвертой минуте игры красивым ударом со штрафного гол на свой счет записал Виллиан. На 18-й минуте встречи Гарри Кейн счет сравнял. Под занавес первой половины матча Виллиан оформил дубль, забив с пенальти. В дебюте второго тайма Деле Алли снова установил равенство. Однако голы Эдена Азара и Неманьи Матича вывели синих вперед.

1:0 – Виллиан, 4

1:1 – Кейн, 18

2:1 – Виллиан, 43 (с пенальти)

2:2 – Алли, 52

3:2 – Азар, 75

4:2 – Матич, 80

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»