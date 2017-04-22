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    Кубок Англии. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал

    В матче 1/2 финала Кубка Англии «Челси» на «Уэмбли» добился победы над «Тоттенхэмом» – 4:2. Дублем в составе синих отметился Виллиан.

    Таким образом, лондонский клуб пробился в финал. Соперником «Челси» по решающему матчу может стать «Арсенал» или «Манчестер Сити», чей очный поединок пройдет 23 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Кубок Англии. 1/2 финала

    Челси – Тоттенхэм – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Виллиан, 5; 1:1 – Кейн, 18; 2:1 – Виллиан, 43 (с пенальти); 2:2 – Алли, 52; 3:2 – Азар, 75; 4:2 – Матич, 80.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 21:16

      Молодцы!!!!!!!!!! Что скажешь,удачи Абрамовичу!!!!!!!!!!!!

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