Куртуа готов сыграть против «Тоттенхэма»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа готов принять участие в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм». Об этом сообщил главный тренер синих Антонио Конте.

Напомним, что бельгийский вратарь ранее пропустил встречу с «Манчестер Юнайтед» (0:2) в АПЛ из-за повреждения, которое он получил на съемках в рекламе НБА.

«Куртуа выздоровел и уже тренировался с нами на этой неделе», – заявил Конте.

Матч «Челси» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 19:15 по московскому времени.