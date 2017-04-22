Покеттино назвал «Тоттенхэм» самым популярным клубом Лондона

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил уверенность в том, что его клуб популярнее «Челси» и «Арсенала». Также аргентинский специалист подчеркнул, что никто из команд АПЛ не показывает в последнее время таких стабильных результатов, как его подопечные.

«Хочу работать в «Тоттенхэме» как можно дольше. Это клуб с историей, который является самым популярным в Лондоне. Уверен, он популярнее «Челси» и «Арсенала». В историческом плане мы находимся на одном уровне с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Когда я только пришел сюда, нашей задачей было приблизиться к топ-4. Если посмотреть на наши результаты, то можно обнаружить, что мы этот план перевыполнили. «Тоттенхэм» – самый стабильный клуб, который за два последних сезона набрал больше очков, чем другие команды», – сказал Покеттино.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на четыре очка.

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