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    Покеттино назвал «Тоттенхэм» самым популярным клубом Лондона

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил уверенность в том, что его клуб популярнее «Челси» и «Арсенала». Также аргентинский специалист подчеркнул, что никто из команд АПЛ не показывает в последнее время таких стабильных результатов, как его подопечные.

    «Хочу работать в «Тоттенхэме» как можно дольше. Это клуб с историей, который является самым популярным в Лондоне. Уверен, он популярнее «Челси» и «Арсенала». В историческом плане мы находимся на одном уровне с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

    Когда я только пришел сюда, нашей задачей было приблизиться к топ-4. Если посмотреть на наши результаты, то можно обнаружить, что мы этот план перевыполнили. «Тоттенхэм» – самый стабильный клуб, который за два последних сезона набрал больше очков, чем другие команды», – сказал Покеттино.

    На данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на четыре очка.

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    Источник: ESPN

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    22.04.2017 08:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 мая 2017, 23:41

      В Лондоне?В основном Челси и Вест Хэм!А в целом тяжело определить,в столице свыше 15 ФК из разных районов города!)

      -1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 22 апреля 2017, 21:28

      Ну какой то доли правда есть.Все таки они втором мести в чемпионате

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 22 апреля 2017, 10:53

      Самый популярный в Лондоне- Арсенал, ну а топовые клубы АПЛ для футбольного мира это Манчестер Юн и Ливерпуль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 апреля 2017, 10:01

      В Лондоне Тоттенхэм может поспорить по популярности с Вест Хэмом или с Кристал Пэлас, но никак ни с Челси и Арсеналом...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Федоренко 22 апреля 2017, 09:30

      Лол. Нет

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 апреля 2017, 09:21

      C какого перепуга. В топ-4 попали и всё самый популярный. Конечно, клуб прогрессирует, но говорить, что он самый популярный в Лондоне рановато.

      3
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 апреля 2017, 08:40

      самооценка завышена не много... при всем уважении к тоттенхэму

      2
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