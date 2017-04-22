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    «Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за выход в финал Кубка Англии

    В субботу первую путевку в финал Кубка Англии между собой разыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Встреча между лондонскими командами пройдет на легендарном стадионе «Уэмбли».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть поединок. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 19:15, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 18:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      Just think 22 апреля 2017, 21:06

      Ответный матч когда будет

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 22 апреля 2017, 21:05

      Матч оправдал все ожидания!!!
      Обожаю английский футбол.. самый искренний!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 апреля 2017, 11:38

      Красивой игры!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 апреля 2017, 09:46

      Удачи Челси!!!

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 апреля 2017, 09:05

      Матч, своей афишей достоин финала кубка Англии. Обе команды, находяться в превосходной форме. Думаю, матч, будет очень интересным.

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 апреля 2017, 08:34

      кто спорит, тот говна не стоит)) они будут играть.

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