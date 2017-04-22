«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за выход в финал Кубка Англии

В субботу первую путевку в финал Кубка Англии между собой разыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Встреча между лондонскими командами пройдет на легендарном стадионе «Уэмбли».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть поединок. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 19:15, не пропустите!

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