Вице-президент «Монако»: «В будущем Мбаппе станет лучшим футболистом в мире»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах талантливого форварда заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «ПСЖ».

– Можно ли назвать Мбаппе новым гением?

– Безусловно. Считаю вполне возможным, что в будущем он станет лучшим футболистом мира. У него все для этого есть. При этом, несмотря на огромное медийное давление, Килиан остается скромным парнем и потрясающе с этим грузом справляется. Он ничуть не зазнался, не надел корону. И, зная его самого и его родителей, уверен, что этого не произойдет.

– Какая сумма отступных прописана в контракте Мбаппе?

– Никакой. Отступных в контракте Мбаппе нет. Более того, во Франции это запрещено.

Безусловно, для карьеры Мбаппе лучше остаться в «Монако» и поиграть у нас какое-то время до перехода в один из лучших клубов мира. Проект сегодня построен во многом вокруг него. Мы договорились, что совершенно спокойно обсудим с игроком и его родителями дальнейшие перспективы – но сделаем это после сезона. Сейчас абсолютно не время думать о контрактах и продажах. Все мы – и дирекция, и тренерский штаб, и игроки – настроены только на то, чтобы достойно завершить сезон. В данный момент ни с одним из клубов, которые к нам, безусловно, обращаются, и не только по Мбаппе, никаких переговоров мы не ведем.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе записал на свой счет 12 голов в 22 матчах.

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