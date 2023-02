52-летний Ван Бастен забил ударом через себя в падении

Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко Ван Бастен поделился с подписчиками в Twitter видеозаписью, на которой голландец забивает ударом через себя в падении.

«Нельзя разучиться ездить на велосипеде. То же самое – с забиванием через себя («bicycle kick» (англ.) – дословно «удар велосипедом» – прим. «Бомбардира»). Признаться честно, раньше получалось лучше», – написал член списка ФИФА 100.

С 2004 по 2008 год Ван Бастен возглавлял национальную команду Голландии. Сейчас занимает должность директора по техническому развитию ФИФА.

You never forget how to ride a bicycle Neither you forget how make a bicycle kick (although there were times this went better) pic.twitter.com/hUajzJWZN3