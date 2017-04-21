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52-летний Ван Бастен забил ударом через себя в падении

21 апреля 2017, 22:59
5

Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко Ван Бастен поделился с подписчиками в Twitter видеозаписью, на которой голландец забивает ударом через себя в падении.

«Нельзя разучиться ездить на велосипеде. То же самое – с забиванием через себя («bicycle kick» (англ.) – дословно «удар велосипедом» – прим. «Бомбардира»). Признаться честно, раньше получалось лучше», – написал член списка ФИФА 100.

С 2004 по 2008 год Ван Бастен возглавлял национальную команду Голландии. Сейчас занимает должность директора по техническому развитию ФИФА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Нидерланды Милан Аякс ван Бастен Марко
Комментарии (5)
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kiiriil19
1492805987
трехнул стариной)))
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kaa-71
1492808545
Красава )))
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ArReal
1492809033
Хотел повторить свой знаменитый удар))
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