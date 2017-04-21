Газизов: «Нужно ли было удалять Акинфеева? Пусть это оценивает судейский комитет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о прошедшем матче 24-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2), а также высказал мнение о нарушении Игоря Акинфеева на Кеинде Фатае, за которое голкипер получил желтую карточку.

«Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.

Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть», – сказал функционер.

«Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»