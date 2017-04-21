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    Газизов: «Нужно ли было удалять Акинфеева? Пусть это оценивает судейский комитет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о прошедшем матче 24-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2), а также высказал мнение о нарушении Игоря Акинфеева на Кеинде Фатае, за которое голкипер получил желтую карточку.

    «Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.

    Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть», – сказал функционер.

    «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: ТАСС

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    21.04.2017 20:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 апреля 2017, 08:52

      Если бы удалили Игоря,то игра пошла бы по другому..И не было бы пенальти, и счёт был бы 3:0 в пользу ЦСКА. Так что хорошо,что не удалили..

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 апреля 2017, 07:30

      Акинфеев --ч-о ему за Веллитона еще аукнется

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 22 апреля 2017, 08:48

      а что он сделал Велику?

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > за ЦСКА с 1980г 22 апреля 2017, 09:05

      сломал карьеру

      -1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > за ЦСКА с 1980г 22 апреля 2017, 09:09

      как вратарь он не плохой----как человек га-но

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 22 апреля 2017, 17:59

      А Велик ему ноги?

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > за ЦСКА с 1980г 22 апреля 2017, 18:10

      чудо посмотри тот момент--какие ноги

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 22 апреля 2017, 18:14

      а разве не после того Игоря унесли на носилках..?

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      Рейтинг: +459

      sour12 22 апреля 2017, 05:42

      Даже если и было нарушение, вряд ли там даже жёлтая была, в момент контакта вратаря и форварда мяч уже был под контролем защитника. Вратарь оказался перед форвардом и форвард не владея мячом вместо манёвра двигался на встречу вратарю,что привело к столкновению игроков не владеющих мячом,стоит заметить форвард настал играть грубо за это ему спасибо,

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 апреля 2017, 21:09

      другого кипера сразу бы в подтрибунное помещение попросили за такое нарушение,а дырофею всё с рук сходит(стоит вспомнить прошлогоднее поведение,когда он начал махать руками и столкновение с великом)

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Каратель 21 апреля 2017, 23:32

      Плачь, девочка, плачь...

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > GM 22 апреля 2017, 05:46

      вот ты неадекват-минусёр....ну это твои проблемы

      0
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      Рейтинг: +73

      gak71 21 апреля 2017, 20:57

      Удаления не было, а желтая да.

      -2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > gak71 21 апреля 2017, 21:04

      Удаление было,а жёлтая нет(только красная).

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Dead _13R 22 апреля 2017, 05:37

      Это ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Так что КРАСНАЯ!

      3
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Клим Чугункин. 22 апреля 2017, 05:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За что красная? Рядом были защитники тем более форвард покинул мяч в сторону и им уже овладел защитник, жёлтая может быть.

      -7
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      Рейтинг: +179

      krokodail > Dead _13R 22 апреля 2017, 07:08

      Это всё жЫ лучше ,чем как ты-педераст.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sour12 22 апреля 2017, 08:56

      А за что Рыжиков красную "огреб" в центре поля у "бровки? Еще и не касаясь "дерева"-Дзюбы! Ворота тоже прикрывали защитники! Здесь двойные стандарты! Читай сейчас, как Игорек словил 11 метровый! Он его просто угадал.Смотри медленный кадр и увидишь, как он уже "ушел" в угол до удара! Его так "распиарили, что даже судьи боятся ему КРАСНУЮ карточку показать!

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