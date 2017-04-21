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  • Газизов: «Нужно ли было удалять Акинфеева? Пусть это оценивает судейский комитет»

Газизов: «Нужно ли было удалять Акинфеева? Пусть это оценивает судейский комитет»

21 апреля 2017, 20:36
18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о прошедшем матче 24-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2), а также высказал мнение о нарушении Игоря Акинфеева на Кеинде Фатае, за которое голкипер получил желтую карточку.

«Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.

Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть», – сказал функционер.

«Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Акинфеев Игорь Фатай Кеинде
Комментарии (18)
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gak71
1492797422
Удаления не было, а желтая да.
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Каратель помойников
1492798171
другого кипера сразу бы в подтрибунное помещение попросили за такое нарушение,а дырофею всё с рук сходит(стоит вспомнить прошлогоднее поведение,когда он начал махать руками и столкновение с великом)
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sour12
1492828960
Даже если и было нарушение, вряд ли там даже жёлтая была, в момент контакта вратаря и форварда мяч уже был под контролем защитника. Вратарь оказался перед форвардом и форвард не владея мячом вместо манёвра двигался на встречу вратарю,что привело к столкновению игроков не владеющих мячом,стоит заметить форвард настал играть грубо за это ему спасибо,
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nik55
1492835435
Акинфеев --ч-о ему за Веллитона еще аукнется
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за ЦСКА с 1980г
1492840360
Если бы удалили Игоря,то игра пошла бы по другому..И не было бы пенальти, и счёт был бы 3:0 в пользу ЦСКА. Так что хорошо,что не удалили..
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