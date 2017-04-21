В «Зените» допускают, что на «Крестовском» могут быть проблемы с безопасностью

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что на новом стадионе команды могут возникнуть проблемы у службы безопасности.

Напомним, что в субботу сине-бело-голубые на стадионе «Санкт-Петербург» проведут матч 24-го тура РФПЛ против «Урала».

«Мы допускаем, что могут возникнуть проблемы. Представим, что какой-то нерадивый товарищ примет решение кинуть, допустим, монету, которую спокойно можно пронести на стадион. Естественно, докинуть ее до поля на новом стадионе значительно легче, чем докинуть на стадионе «Петровский». Ведь что такое беговая дорожка на футбольном стадионе? Помимо того что это спортивный снаряд, который используется легкоатлетами, это еще и буферная зона. Зона безопасности.

Но я надеюсь, что у всех категорий болельщиков и фанатов есть понимание необходимости принципиально другого выражения своих эмоций на новом стадионе. Объект оснащен системами безопасности, которые позволят исключить в будущем попадание лиц, нарушающих правила поведения, на стадион. Все турникеты входной группы стадиона, начиная с чемпионата России по футболу с сезона-2017/18, оснащены видеокамерами. Они все работают по принципу контроля внешних данных. И человек, однажды нарушивший правила посещения стадиона, второй раз может сюда никогда не попасть.

Также у нас, в принципе, есть такой вид дисциплинарного наказания, как полное или частичное закрытие стадиона. И прилетевшая с какой-нибудь трибуны монетка может закончиться тем, что целая трибуна будет «благодарить» в течение нескольких матчей этого товарища, за то, что она не ходит на футбол. Что касается файеров и дымовых шашек, то на новом стадионе есть уникальная автоматизированная система, которая реагирует на какие бы то ни было возгорания. И сила удара струи достаточно сильная. С этой системой невозможно договориться. Она автоматически определяет масштаб бедствия и потенциальную угрозу жизни людей, а соответственно расход воды и напор. На прошлой неделе в рамках учений МЧС эта система была протестирована и показала отличный результат. Я бы не советовал вставать у такой системы на пути — смоет», – заявил Митрофанов.