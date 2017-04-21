Рэшфорд: «У нас было много моментов. Могли забить и раньше, но иногда такие матчи случаются»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что рассчитывал на свои шансы у чужих ворот. По его словам, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Андерлехтом» он бился до конца, за что и заслужил свой гол, забитый в овертайме.

«В любом матче все что вы можете сделать – это продолжать создавать моменты у чужих ворот. Мы это и сделали. В итоге нам удалось прижать соперника к их воротам. Мы создали много опасных моментов, мы могли забить и раньше, но иногда такие матчи случаются. В итоге мы все же забили.

Мои шансы? Всегда нужно продолжать играть и надеяться, что получишь еще один шанс. Мы очень старались, но сейчас это уже не имеет значения», – сказал Рэшфорд.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» закончился со счетом 2:1 в дополнительное время. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.