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    Рэшфорд: «У нас было много моментов. Могли забить и раньше, но иногда такие матчи случаются»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что рассчитывал на свои шансы у чужих ворот. По его словам, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с «Андерлехтом» он бился до конца, за что и заслужил свой гол, забитый в овертайме.

    «В любом матче все что вы можете сделать – это продолжать создавать моменты у чужих ворот. Мы это и сделали. В итоге нам удалось прижать соперника к их воротам. Мы создали много опасных моментов, мы могли забить и раньше, но иногда такие матчи случаются. В итоге мы все же забили.

    Мои шансы? Всегда нужно продолжать играть и надеяться, что получишь еще один шанс. Мы очень старались, но сейчас это уже не имеет значения», – сказал Рэшфорд.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт» закончился со счетом 2:1 в дополнительное время. В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.

    Источник: BBC

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    21.04.2017 08:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 апреля 2017, 08:50

      Да уж, Златан порол моменты как хз кто!
      Марсиаль тоже был явно не готов, почему не выпустили Руни?

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > panmon 21 апреля 2017, 10:03

      Марсьяль слишком нервничает, панично боится сделать что-то не так, и соответственно делает что-то не так. видел как Жозе кричал на него?

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      Рейтинг: +2509

      panmon > dolf666 21 апреля 2017, 11:05

      Я бы тоже кричал. тебя выпускают после 90 минут и ты не можешь убежать от защитников! Я уж не знаю как так можно себя в форме держать чтобы уставших не обгонять и не обводить...

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > panmon 21 апреля 2017, 11:46

      что да, то да) Шоу и Марсьяль не сладко приходится, им бы в аренду, раскрепоститься немного, а то слишком боязно играют, после каждого касания мяча смотрят на Моура, мол "одобряет ли он или нет"))

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