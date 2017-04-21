Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман считает, что форвард его команды Сандро Вагнер должен все серьезно обдумать, прежде чем соглашаться на переход в «Баварию» будущим летом. По словам тренера, нападающий вынужден будет сидеть на скамейке запасных в новом клубе.

«Вообще, это не мое дело. Я понимаю, что каждый футболист задумается, когда речь идет о переходе в «Баварию». Естественно, он сам должен принимать решение, но на его месте я бы не переходил в «Баварию». Не думаю, что он будет невероятно счастлив, сидя на скамейке запасных рядом с Анчелотти», – приводит слова Нагельсмана Kicker.

В текущем сезоне Вагнер сыграл 26 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.