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  • Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»

Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»

21 апреля 2017, 07:05
3

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман считает, что форвард его команды Сандро Вагнер должен все серьезно обдумать, прежде чем соглашаться на переход в «Баварию» будущим летом. По словам тренера, нападающий вынужден будет сидеть на скамейке запасных в новом клубе.

«Вообще, это не мое дело. Я понимаю, что каждый футболист задумается, когда речь идет о переходе в «Баварию». Естественно, он сам должен принимать решение, но на его месте я бы не переходил в «Баварию». Не думаю, что он будет невероятно счастлив, сидя на скамейке запасных рядом с Анчелотти», – приводит слова Нагельсмана Kicker.

В текущем сезоне Вагнер сыграл 26 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Хоффенхайм Бавария Вагнер Сандро Нагельсман Юлиан
Комментарии (3)
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Dgad
1492751687
Все верно сказано, бавария привыкла разбирать конкурентов, Борусия фарм клуб вообще, пол состава там играет, теперь за Хофенхайм взялись
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ДСА
1492754139
Тогда придется деньжат к зарплате добавить.
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KingRey21
1492764588
видимо в молодости этот урок Вагнер не усвоил,когда протирал штаны на лавке!
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