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    Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман считает, что форвард его команды Сандро Вагнер должен все серьезно обдумать, прежде чем соглашаться на переход в «Баварию» будущим летом. По словам тренера, нападающий вынужден будет сидеть на скамейке запасных в новом клубе.

    «Вообще, это не мое дело. Я понимаю, что каждый футболист задумается, когда речь идет о переходе в «Баварию». Естественно, он сам должен принимать решение, но на его месте я бы не переходил в «Баварию». Не думаю, что он будет невероятно счастлив, сидя на скамейке запасных рядом с Анчелотти», – приводит слова Нагельсмана Kicker.

    В текущем сезоне Вагнер сыграл 26 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 апреля 2017, 11:49

      видимо в молодости этот урок Вагнер не усвоил,когда протирал штаны на лавке!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 апреля 2017, 08:55

      Тогда придется деньжат к зарплате добавить.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 08:14

      Все верно сказано, бавария привыкла разбирать конкурентов, Борусия фарм клуб вообще, пол состава там играет, теперь за Хофенхайм взялись

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