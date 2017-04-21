Тренер «Хоффенхайма» отговаривает Вагнера от перехода в «Баварию»

видимо в молодости этот урок Вагнер не усвоил,когда протирал штаны на лавке!
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман считает, что форвард его команды Сандро Вагнер должен все серьезно обдумать, прежде чем соглашаться на переход в «Баварию» будущим летом. По словам тренера, нападающий вынужден будет сидеть на скамейке запасных в новом клубе.
«Вообще, это не мое дело. Я понимаю, что каждый футболист задумается, когда речь идет о переходе в «Баварию». Естественно, он сам должен принимать решение, но на его месте я бы не переходил в «Баварию». Не думаю, что он будет невероятно счастлив, сидя на скамейке запасных рядом с Анчелотти», – приводит слова Нагельсмана Kicker.
В текущем сезоне Вагнер сыграл 26 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.