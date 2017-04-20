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  • Мутко: «Величина расходов на эксплуатацию «Крестовского» — примерно 400 миллионов в год»

Мутко: «Величина расходов на эксплуатацию «Крестовского» — примерно 400 миллионов в год»

20 апреля 2017, 19:49
17

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о расходах на эксплуатацию стадиона «Крестовский».

«Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги. Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита».

Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали», – сказал Мутко.

Сегодня команда Мирчи Луческу провела первую тренировку на новой арене.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (17)
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Krics
1492708406
Позор страны, город переживший блокаду , вынесет и эту окупацию, ленинградцы держитесь, скольких правителей пережили и этих переживем.
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srg38
1492708560
да уже заканчивайте об этом говорить! ПОЗОРИЩЕ!
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МасСуд
1492709460
Пиздец да и только...
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LIWER RW
1492712273
Знатное корыто отстроили, много с него бабла уже поимели и дальше кормиться будут на доделках и обслуживании. Интересно, в какой еще стране кроме нашей возможно так нагло и безнаказанно пиз.ить?
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zagrizlik
1492716193
Них** себе. И как зенит будет их покрывать? Ах да ёпти из карманов россиян забыл...
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andrebest4
1492723378
заранее оправдывает тырение денег.газпром достояние народное))))значит и платить будет он же..мечты сбываются
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serglider
1492723457
Ждемсс очередное повышение цен, введение новых налогов и очередные налоговые "маневры"...
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Болельщик Реал Мадрида
1492745875
400 миллионов в год, это космическая цифра! Сука, тварь коррумпированная наверное половину этой суммы уйдет тебе и твоим браткам в афшоры на Кипр или Мальту. Откуда этот долбаный "Зенит" сможет заработать такие деньги? Даже если на этот стадион будут весь год ходить максимальное число граждан, то все равно не получиться выйти в плюс. Хорошо, что Миллер "сидит на газовой трубе", народного достояния и распоряжается вместе с буржуинами из кремля куда ему давать и куда не давать и сколько класть каждому денег на афшоры. Откуда вообще "Зенит" зарабатывает деньги если даже суммарно сложить затраты на Кокоши и "пня" Дзюбы около 700 миллионов в год, плюс Иванович, который приехал делать в "Зенит" деньги на своем имени. Если сложить все расходы этого долбанного "Зенита" это получиться с десяток,другой миллиардов рублей в год. Это несколько бюджетов, нескольких моно-городов в год. Пока Россия загибается в грязи, отсутствия лекарств,школ, детских садов в деревнях, потому, что благодаря политике Путина и Медведева, население там вымерло на 90 процентов, можно кидать день на различные буржуйские забавы. В феврале 1918 года, временное правительство по этой причине скинуло царька николашку и вслед за ним и само слетело с трона. А правительство Димки как раз повторит эту судьбу!
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каа
1492753659
Уникальный способ обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии...
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vgarakh
1492772538
Истино народное достояние.
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