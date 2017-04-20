Мутко: «Величина расходов на эксплуатацию «Крестовского» — примерно 400 миллионов в год»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о расходах на эксплуатацию стадиона «Крестовский».

«Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги. Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита».

Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали», – сказал Мутко.

Сегодня команда Мирчи Луческу провела первую тренировку на новой арене.