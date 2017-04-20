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    Мутко: «Величина расходов на эксплуатацию «Крестовского» — примерно 400 миллионов в год»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о расходах на эксплуатацию стадиона «Крестовский».

    «Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги. Эксплуатировать стадион будет «Зенит», а в собственности он у города. Может, месяца через три-четыре будет подготовлено соглашение, и арена полностью перейдет во владение «Зенита».

    Создание периметра безопасности и временной инфраструктуры? Средства будут выделены, эти деньги были заложены и в городском, и в федеральном бюджетах, это не новые деньги, мы их планировали», – сказал Мутко.

    Сегодня команда Мирчи Луческу провела первую тренировку на новой арене.

    Источник: ТАСС

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    20.04.2017 19:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 апреля 2017, 14:02

      Истино народное достояние.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 21 апреля 2017, 08:47

      Уникальный способ обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии...

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 06:37

      400 миллионов в год, это космическая цифра! Сука, тварь коррумпированная наверное половину этой суммы уйдет тебе и твоим браткам в афшоры на Кипр или Мальту. Откуда этот долбаный "Зенит" сможет заработать такие деньги? Даже если на этот стадион будут весь год ходить максимальное число граждан, то все равно не получиться выйти в плюс. Хорошо, что Миллер "сидит на газовой трубе", народного достояния и распоряжается вместе с буржуинами из кремля куда ему давать и куда не давать и сколько класть каждому денег на афшоры. Откуда вообще "Зенит" зарабатывает деньги если даже суммарно сложить затраты на Кокоши и "пня" Дзюбы около 700 миллионов в год, плюс Иванович, который приехал делать в "Зенит" деньги на своем имени. Если сложить все расходы этого долбанного "Зенита" это получиться с десяток,другой миллиардов рублей в год. Это несколько бюджетов, нескольких моно-городов в год. Пока Россия загибается в грязи, отсутствия лекарств,школ, детских садов в деревнях, потому, что благодаря политике Путина и Медведева, население там вымерло на 90 процентов, можно кидать день на различные буржуйские забавы. В феврале 1918 года, временное правительство по этой причине скинуло царька николашку и вслед за ним и само слетело с трона. А правительство Димки как раз повторит эту судьбу!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 21 апреля 2017, 00:24

      Ждемсс очередное повышение цен, введение новых налогов и очередные налоговые "маневры"...

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz > serglider 21 апреля 2017, 11:41

      Да уже в июле поднимут по традиции ! - так что скоро .

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 21 апреля 2017, 00:22

      заранее оправдывает тырение денег.газпром достояние народное))))значит и платить будет он же..мечты сбываются

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      Рейтинг: +110

      Firevet 20 апреля 2017, 23:48

      Лец ми спик фром май харт))))

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 апреля 2017, 23:38

      Не знаю что у вас с математикой,это около 7 млн долларов в год,учитывая что деньги с билетов ,с продаж ,концертов и тд
      Не так много ,в плюсе большом будут одна продажа

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 апреля 2017, 22:23

      Них** себе. И как зенит будет их покрывать? Ах да ёпти из карманов россиян забыл...

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      Рейтинг: +110

      Firevet 20 апреля 2017, 21:41

      Виталик - ты такой смешной юмарист)

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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 20 апреля 2017, 21:17

      Знатное корыто отстроили, много с него бабла уже поимели и дальше кормиться будут на доделках и обслуживании.
      Интересно, в какой еще стране кроме нашей возможно так нагло и безнаказанно пиз.ить?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > LIWER RW 20 апреля 2017, 21:33

      Хохлы нам, черной завистью, завидуют )))

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