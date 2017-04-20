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  • Мутко не видит перспектив для того, чтобы в ФИФА отобрали у России ЧМ

Мутко не видит перспектив для того, чтобы в ФИФА отобрали у России ЧМ

20 апреля 2017, 11:15
11

Вице-премьер РФ и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал инициативу американского сенатора Ричарда Блюменталя, который в прошедшую среду направил руководству ФИФА письмо с требованием лишить Россию права проведения мирового первенства.

«Призывы отобрать чемпионат мира – бесперспективные вещи. Сейчас фон такой, атака на Россию. Они будут продолжаться. Это не имеет отношение к спорту. Футбол должен быть вне политики. В целом это нас не беспокоит. ФИФА здесь, весь этот процесс неотвратим», – заявил Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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VikNMar
1492676289
А мы им ответим " Калибром " в девятку ........
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acer2003
1492676381
МуДко никогда ничего не видит и не слышит(( Он хоть раз сказал,что есть опасения,будем стараться..?.Нет, всегда всё офигенно
В этом весь МуДко !!!!
У него всегда всё хорошо.
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turist82
1492678991
Да никто и ничего не сделает. Стадионы почти готовы, КК на низком старте, билеты продаются. Времени для перевыбора нет, только если вообще отменять турнир. Да и ФИФА ясно сказала давно чтобы шли лесом со своей политикой
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aurora5858
1492679395
Ранее говорил о страховке. Похоже ее нет. Отобрать могут с большой вероятностью и начхать им на вложенные деньги.
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Atom2020
1492680465
Еще бы его это беспокоило ... на случай, если отнимут, у Мутко уже и речь поди заготовлена о грязных проделках иностранных политиканов ...
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subbotaspartak
1492680570
Ещё один великий слепой, У Запада цель: отнять ЧМ любой ценой. Ты реши, чтоб наших на Олимпиаду в Корею пустили, А опять не опустили.
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Muhametshin
1492681845
А я за то что бы отобрали у нас право на ЧМ, толку от него, 80 процентов населения за чертой бедности, кому этот футбол нужен, людям на еду не хватает, жить негде, все в кредитах, а они чемпионат мира затеяли, вот когда более менее страна выйдет из экономического дна футболисты начнут играть нормально чтобы не стыдно было за них, вот только тогда можно думать о ЧМ.
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