Мутко не видит перспектив для того, чтобы в ФИФА отобрали у России ЧМ

Вице-премьер РФ и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал инициативу американского сенатора Ричарда Блюменталя, который в прошедшую среду направил руководству ФИФА письмо с требованием лишить Россию права проведения мирового первенства.

«Призывы отобрать чемпионат мира – бесперспективные вещи. Сейчас фон такой, атака на Россию. Они будут продолжаться. Это не имеет отношение к спорту. Футбол должен быть вне политики. В целом это нас не беспокоит. ФИФА здесь, весь этот процесс неотвратим», – заявил Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.