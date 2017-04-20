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    Мутко не видит перспектив для того, чтобы в ФИФА отобрали у России ЧМ

    Вице-премьер РФ и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал инициативу американского сенатора Ричарда Блюменталя, который в прошедшую среду направил руководству ФИФА письмо с требованием лишить Россию права проведения мирового первенства.

    «Призывы отобрать чемпионат мира – бесперспективные вещи. Сейчас фон такой, атака на Россию. Они будут продолжаться. Это не имеет отношение к спорту. Футбол должен быть вне политики. В целом это нас не беспокоит. ФИФА здесь, весь этот процесс неотвратим», – заявил Мутко.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2017 11:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 апреля 2017, 12:50

      А я за то что бы отобрали у нас право на ЧМ, толку от него, 80 процентов населения за чертой бедности, кому этот футбол нужен, людям на еду не хватает, жить негде, все в кредитах, а они чемпионат мира затеяли, вот когда более менее страна выйдет из экономического дна футболисты начнут играть нормально чтобы не стыдно было за них, вот только тогда можно думать о ЧМ.

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Muhametshin 20 апреля 2017, 12:59

      и кому это на еду не хватает? Вокруг таких не вижу в своем городе/районе

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > turist82 20 апреля 2017, 14:17

      Он на улицу не выходит,у него экран перед носом и До///дь в экране.

      -1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > Muhametshin 20 апреля 2017, 14:38

      Кто на нефти и в теплых краях у них- славно и сытно . И на остальных им наплевать.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2017, 12:29

      Ещё один великий слепой,
      У Запада цель: отнять ЧМ любой ценой.
      Ты реши, чтоб наших на Олимпиаду в Корею пустили,
      А опять не опустили.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 апреля 2017, 12:27

      Еще бы его это беспокоило ... на случай, если отнимут, у Мутко уже и речь поди заготовлена о грязных проделках иностранных политиканов ...

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 апреля 2017, 12:09

      Ранее говорил о страховке. Похоже ее нет. Отобрать могут с большой вероятностью и начхать им на вложенные деньги.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 20 апреля 2017, 12:03

      Да никто и ничего не сделает. Стадионы почти готовы, КК на низком старте, билеты продаются. Времени для перевыбора нет, только если вообще отменять турнир. Да и ФИФА ясно сказала давно чтобы шли лесом со своей политикой

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 апреля 2017, 11:19

      МуДко никогда ничего не видит и не слышит(( Он хоть раз сказал,что есть опасения,будем стараться..?.Нет, всегда всё офигенно

      В этом весь МуДко !!!!

      У него всегда всё хорошо.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > acer2003 20 апреля 2017, 13:02

      а чего ему бояться? Какой-то популист перед камерами кричит, не имея никаких полномочий и влияния, за отмену ЧМ, и Мутко должен переживать?

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 апреля 2017, 11:18

      А мы им ответим " Калибром " в девятку ........

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