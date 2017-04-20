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Кавазашвили рад приглашению Бубнова в «Анжи»

20 апреля 2017, 06:46
3

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о приглашении в махачкалинский клуб Александра Бубнова в селекционный отдел, где он будет работать на внештатной основе.

«В ситуации с возможной работой в «Анжи» все будет зависеть от самого Бубнова. Если Саша что-то решил, то он будет делать то, что полезно для футбола и общего дела.

Конечно, я был бы рад его видеть в «Анжи», но узнал о том, что он был приглашен в команду в последнюю очередь. Он мой друг, поэтому я был немного даже удивлен, узнав об этом. Но потом мы выяснили, что он непосредственно по приглашению президента «Анжи» Османа Кадиева был приглашен.

Если честно, то я такой шаг приветствую. Очень рад, что он дал согласие помогать «Анжи», пусть и немного поздновато сделал это», – сказал Кавазашвили.

Напомним, ранее Бубнов подтвердил возможность сотрудничества с махачкалинским клубом. На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место, имея в активе 24 очка.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Анжи Бубнов Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (3)
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ЮЗИК
1492661718
Наконец-то и ему место нашлось
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aurora5858
1492668985
Поздно -что ранее нигде не востребован был.
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serppion
1492693260
Я тоже рад. Может, угомонится Бубен.
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