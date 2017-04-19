Бубнов: «Работа в «Анжи»? У меня есть серьезный выход на бразильский рынок»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, согласно которой «Анжи» предложил ему стать селекционером команды. По словам специалиста, он имеет выход на бразильский рынок, что может помочь махачкалинскому клубу.

«Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу», – сказал Бубнов.

На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место, имея в активе 24 очка.