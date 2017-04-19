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    Бубнов: «Работа в «Анжи»? У меня есть серьезный выход на бразильский рынок»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, согласно которой «Анжи» предложил ему стать селекционером команды. По словам специалиста, он имеет выход на бразильский рынок, что может помочь махачкалинскому клубу.

    «Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причем этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу», – сказал Бубнов.

    На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место, имея в активе 24 очка.

    Источник: Спорт FM

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    19.04.2017 22:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 апреля 2017, 15:58

      я подумал про бразильский рынок наркотиков..

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 апреля 2017, 10:11

      торговец чёрным деревом алехандро бубнейро

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 08:41

      ээээ, бразильские каналы, ты там героин то не провозишь в молодых пацанах))))

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > NEON-SM 20 апреля 2017, 13:58

      через бразильские каналы в бразильские аналы___))))

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 апреля 2017, 00:29

      да на рынок можно в любом городе сходить

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 апреля 2017, 00:26

      Самое время про Кариоку писать...)))

      1
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      Рейтинг: +11

      wpypyl 20 апреля 2017, 00:25

      это он про кокаин?

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 00:20

      Были бы деньги, выход найдется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 20 апреля 2017, 00:01

      В Узбекистане.....

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 23:45

      И сделает Бубнов из Анжи ФК "Рио Дагестан" Кстати,а как же путь развития молодёжи и тд?)

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 апреля 2017, 23:42

      нет слов))) лучший селекционер, про Кариоку намекнул про связи в Бразилии))

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