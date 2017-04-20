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    Лукаку намерен перейти в «Челси»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку выразил желание перейти в «Челси», цвета которого защищал в период с 2011 по 2014 год. По информации источника, руководство «ирисок» намерено выручить на продаже 23-летнего бельгийца не менее 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард отказался продлевать контракт с английским клубом, который истекает летом 2019 года.

    В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 31 матч, в которых записал на свой счет 24 гола и пять результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.04.2017 01:21
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