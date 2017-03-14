Лукаку принял решение не продлевать контракт с «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не намерен продлевать контракт, о чем уже сообщил руководству «ирисок». Нынешнее соглашение бельгийца рассчитано до июня 2019 года.

Ранее агент 23-летнего игрока Мино Райола заявлял, что переговоры по подписанию нового договора завершены на 99,9 процента.

Лукаку защищает цвета «Эвертона» с сентября 2013 года. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 20 голов и шесть результативных передач в 29-ти матчах.