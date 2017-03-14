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    Лукаку принял решение не продлевать контракт с «Эвертоном»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не намерен продлевать контракт, о чем уже сообщил руководству «ирисок». Нынешнее соглашение бельгийца рассчитано до июня 2019 года.

    Ранее агент 23-летнего игрока Мино Райола заявлял, что переговоры по подписанию нового договора завершены на 99,9 процента.

    Лукаку защищает цвета «Эвертона» с сентября 2013 года. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 20 голов и шесть результативных передач в 29-ти матчах.

    Источник: Skysports

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    14.03.2017 21:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 07:35

      Наверное пепейдет в "Арсенал". Видно, что Жиру не вывозит на себе, а Алексис скорее всего уйдет из клуба. Поэтому " Арсеналу" потребуется усиление.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 11:11

      у Венгера столько денег в копилке нет. скорее в МЮ перейдёт, либо вернётся в Челси. но скорее в МЮ, у них отношения в плане трансферов лучше, тем более Шнейдерлина им продали недорого)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 марта 2017, 22:30

      Раз покинул ты эвертон ты стал дной... вернулся стал снова машиной... снова в дно?

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 марта 2017, 22:10

      Ну ГАНДОНАЦИЯ ты луКАКУ

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      Рейтинг: +720

      Flydis 14 марта 2017, 21:42

      Объяснимо. Парень талантлив, хочет титулы, награды, зарплату в конце концов. Летом наверняка куда-нибудь перейдет.

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