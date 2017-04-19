«Манчестер Юнайтед» интересовался Зобниным

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ранее входил в трансферные планы «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Шальке-04» и «Рома».

– Появилась информация, что Роман Зобнин заинтересовал «Шальке-04» и «Рому». Как считаете, насколько это реально?

– Случиться может все что угодно. Все зависит от желания «Спартака» – контракт ведь все еще действует. Зобнин – футболист хорошего уровня. Он мгновенно вписался в игру «Спартака». Но сезон только заканчивается и красно-белые впервые за долгие годы могут завоевать золотые медали. Было бы странно вести переговоры об уходе прямо сейчас. Слухи уже могут появляться, но игроки, как правило, слишком суеверны и не ведут переговоров, пока сезон не завершен.

– Но не удивляет вас, что слухи возникают о довольно серьезных клубах Европы?

– Два года назад писали про «Манчестер Юнайтед» и Зобнина. «Шальке-04» и «Рома» послабее, так что теперь удивления меньше.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.