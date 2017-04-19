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«Манчестер Юнайтед» интересовался Зобниным

19 апреля 2017, 20:47
23

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ранее входил в трансферные планы «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Шальке-04» и «Рома».

– Появилась информация, что Роман Зобнин заинтересовал «Шальке-04» и «Рому». Как считаете, насколько это реально?

– Случиться может все что угодно. Все зависит от желания «Спартака» – контракт ведь все еще действует. Зобнин – футболист хорошего уровня. Он мгновенно вписался в игру «Спартака». Но сезон только заканчивается и красно-белые впервые за долгие годы могут завоевать золотые медали. Было бы странно вести переговоры об уходе прямо сейчас. Слухи уже могут появляться, но игроки, как правило, слишком суеверны и не ведут переговоров, пока сезон не завершен.

– Но не удивляет вас, что слухи возникают о довольно серьезных клубах Европы?

– Два года назад писали про «Манчестер Юнайтед» и Зобнина. «Шальке-04» и «Рома» послабее, так что теперь удивления меньше.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Зобнин Роман
Комментарии (23)
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ArReal
1492624126
Не смешите...
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zico2205
1492624981
Очень трудолюбивый игрок...Не зазвездится- не тот характер...Пахарь на поле- каких маловато в нашем чемпионате...В Спартаке очень много от него зависит...Если продаст- надо будет искать нового работягу...
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кошмарик
1492626024
канешна.. все топ клубы стоят в очередь за игроками спартака.. и дерутся...
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Axe111
1492627173
бомбардир продолжает улыбать
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Д Альбертини
1492628345
пошла жара)) теперь за ведущими игроками Спартака пошла охота, кто быстрее купит)
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Йогурт Мэн
1492632659
это почему же Рома слабее МЮ? Футбольные агенты эти.. такие же странные, как футбольные эксперты. фаны МЮ, не минусуйте, не обижайтесь)
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Опорник84
1492658939
Не знаю утка это или нет, но не хотелось терять хороших футболистов!
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Ортапед
1492676767
Даже если МЮ вдруг купит Зобнина, то сразу отправит куда-нибудь в аренду.Чистое вложение денег,места в составе не будет.Так было не с одним игроком.В Германии и Италии в принципе может заиграть.Нужно учитывать личные амбиции игрока.
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Diman0083
1492683247
Роман молочина, пашет в каждом матче
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dolf666
1492692605
Зобнин для Спартака, как Эррэра для МЮ, наблюдаю сходство некое)
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