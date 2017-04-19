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    «Манчестер Юнайтед» интересовался Зобниным

    Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ранее входил в трансферные планы «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Шальке-04» и «Рома».

    – Появилась информация, что Роман Зобнин заинтересовал «Шальке-04» и «Рому». Как считаете, насколько это реально?

    – Случиться может все что угодно. Все зависит от желания «Спартака» – контракт ведь все еще действует. Зобнин – футболист хорошего уровня. Он мгновенно вписался в игру «Спартака». Но сезон только заканчивается и красно-белые впервые за долгие годы могут завоевать золотые медали. Было бы странно вести переговоры об уходе прямо сейчас. Слухи уже могут появляться, но игроки, как правило, слишком суеверны и не ведут переговоров, пока сезон не завершен.

    – Но не удивляет вас, что слухи возникают о довольно серьезных клубах Европы?

    – Два года назад писали про «Манчестер Юнайтед» и Зобнина. «Шальке-04» и «Рома» послабее, так что теперь удивления меньше.

    В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» в РФПЛ 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.04.2017 20:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +536

      dolf666 20 апреля 2017, 15:50

      Зобнин для Спартака, как Эррэра для МЮ, наблюдаю сходство некое)

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 20 апреля 2017, 13:14

      Роман молочина, пашет в каждом матче

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 20 апреля 2017, 11:26

      Даже если МЮ вдруг купит Зобнина, то сразу отправит куда-нибудь в аренду.Чистое вложение денег,места в составе не будет.Так было не с одним игроком.В Германии и Италии в принципе может заиграть.Нужно учитывать личные амбиции игрока.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 апреля 2017, 06:28

      Не знаю утка это или нет, но не хотелось терять хороших футболистов!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 апреля 2017, 00:05

      на счет МЮ жто слухи а вот Рома и Шальке-04 можно попробовать.

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 19 апреля 2017, 23:10

      это почему же Рома слабее МЮ? Футбольные агенты эти.. такие же странные, как футбольные эксперты.

      фаны МЮ, не минусуйте, не обижайтесь)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 апреля 2017, 22:01

      ДОСТАЛИ ВЫ С ЭТИМИ СЛУХАМИ.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 21:59

      пошла жара)) теперь за ведущими игроками Спартака пошла охота, кто быстрее купит)

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Паук за ЦСКА 19 апреля 2017, 22:50

      Один из них)

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 21:39

      бомбардир продолжает улыбать

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 21:29

      Мне кажется надо ехать,вернуться всегда успеет,уровень выше,профессонально вырастет парень

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