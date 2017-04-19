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    Зобнин входит в трансферные планы «Шальке» и «Ромы»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ближайшим летом может перебраться в иностранный чемпионат. Известно, что он входит в трансферные цели «Шальке-04». Стороны уже контактировали на этот счет, проведя предварительные переговоры. Кроме немецкого клуба заинтересованность в его услугах проявляет «Рома».

    Стоит отметить, что в контракте Зобнина со «Спартаком» присутствует пункт об отступных, но сумма вряд ли будет неподъемной для европейских клубов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 10:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 апреля 2017, 09:06

      Да не перейдет он никуда, Спартачи узбагойтесь

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 19 апреля 2017, 17:00

      Ну все, начался шАбаш. Я понимаю агентов, но мы, болельщики чему радуемся? Уже торгуемся, уже гордимся, что кто-то кого-то хочет купить. Нам-то от этого какая радость? При всем уважении к нынешнему Спартаку, без Промеса и Зобнина этой команде в Европе не светит ничего. И я не имею ввиду титулы. Мы просто не сможем выиграть ни одной игры.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 апреля 2017, 15:53

      Просто агент хочет новый контракт, на более выгодных условиях, один сезон еще не показатель...

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 19 апреля 2017, 14:35

      ЛЮБЛЮ СПАРТАК!!! Но только такие как Зобнин, могу проявить себя за пределами России! С его трудолюбием у него все должно получиться!!!

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      Рейтинг: +3120

      erma > proekt 19 апреля 2017, 17:03

      Пусть проявляет себя у нас в стране и в Лиге Чемпионов за ее пределами. Пусть проявляет себя в сборной. Что мы за люди? Должны обязательно кого-то продать, чтобы не чувствовать себя неполноценными?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 апреля 2017, 14:28

      Перед лигой чемпионов нельзя не кого отпускать!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 апреля 2017, 13:13

      Распродавать лидеров перед сезоном в Лиге Чемпионов...да ну, никто так делать не будет. Перед ЛЧ укрепляются наоборот а не распродают ) Утки все это

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 19 апреля 2017, 13:41

      еще потявкай ))) За палочкой сбегай

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      Рейтинг: +16

      pnz1 19 апреля 2017, 12:59

      да никуда наши футболисты из нашего чемпа не уйдут, кто же им там будет платить такие бабки как в Росиии...

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 19 апреля 2017, 12:39

      Хоть кто-то уйдет?)

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      Рейтинг: +34

      Raydert1 19 апреля 2017, 12:39

      0_0 будет круто если это правда

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 12:03

      Шальке в жопе, в бундеслиге. Если и идти, то в Рому.

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