Зобнин входит в трансферные планы «Шальке» и «Ромы»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ближайшим летом может перебраться в иностранный чемпионат. Известно, что он входит в трансферные цели «Шальке-04». Стороны уже контактировали на этот счет, проведя предварительные переговоры. Кроме немецкого клуба заинтересованность в его услугах проявляет «Рома».

Стоит отметить, что в контракте Зобнина со «Спартаком» присутствует пункт об отступных, но сумма вряд ли будет неподъемной для европейских клубов.