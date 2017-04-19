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    Уткин: «Есть ли мысль в игре «Спартака»? Лично я ее не замечаю»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что в игре «Спартака» в нынешнем сезоне отсутствует мысль. По словам журналиста, по уровню чемпионат России сделал шаг назад.

    Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    «Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.

    К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идет «Зенит», который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.

    Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в РФПЛ для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    19.04.2017 19:13
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 20 апреля 2017, 12:59

      если сравнить уровень.то он как минимум не опустился.пример тому выступление в уефа. в лч наши давно не выступали хорошо.а мысль в игре ему и не надо видеть.он не тренер далеко)))так теоретик

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 20 апреля 2017, 12:03

      у него мозги жиром заплыли утконос
      а кто деградирует это зенька

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 20 апреля 2017, 09:15

      Если вы в заголовке цитируете ставя кавычки, то куда делось слово "Возможно"!!!!
      Что за убогие делают такие новости!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 апреля 2017, 06:36

      Уткин-лярва

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 20 апреля 2017, 00:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      РФПЛ деградирует это факт. Зенит сейчас никакой, ЦСКА весь в проблемах, на этом фоне середняк РФПЛ вышел на первое место, называть команду не буду, а то завалят негативом... Кто разбирается хоть немного в футболе это видит, а кто только тупо болеет им главное место в таблице его команды это их право...

      -10
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > zenit2012 20 апреля 2017, 09:21

      О чем ты вообще? Если Зенит сдулся это не значит что РФПЛ деградирует. Вы не РФПЛ, а всего лишь его маленькая часть. Смешной )))

      2
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      Рейтинг: +26

      pntrz > zenit2012 20 апреля 2017, 15:07

      уже Зенит середняк

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > OldenVad 20 апреля 2017, 18:32

      Зенит и ЦСКА базовые клубы сборной РФ, наверное ты это забыл...

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > pntrz 20 апреля 2017, 18:34

      Зенит стабильно берет серебро и золото -значит не середняк))) В этом сезоне серебро будет-это точно. У ЦСКА тоже проблемы и график сложней...

      -1
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 > zenit2012 20 апреля 2017, 21:21

      Зениту дай бог в лиге Европы остаться

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2017, 00:25

      Дональд Дак напомнил о себе, как всегда в своей манере - вальяжно развалившись в кресле и попивая коньячок: " мысли не вижу," затянул сигару: "чемпионат стал слабым, Зенит не тот, ЦСКА - не тот..." Вообще то мы который год делим 6-7 места в рейтинге УЕФА, а это - показатель уровня чемпионата. А как же Краснодар? Ростов? Локомотив? Он их вообще в упор не видит. Типичный представитель около футбольной "богемы", "замкадыши" для него не существуют.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 апреля 2017, 22:28

      Хоть бы в таблицу заглянул, умник. Зенит совсем не второй )))

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 22:05

      сказал, как в воду пёрнул) одно да по одному, это уже все говорят кому не лень..

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 21:24

      что хотел то? сказал каки-то очевидности в своей интерпретации

      -1
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 19 апреля 2017, 20:52

      Пытается хоть как-то о себе напомнить!)

      1
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