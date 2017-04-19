Уткин: «Есть ли мысль в игре «Спартака»? Лично я ее не замечаю»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что в игре «Спартака» в нынешнем сезоне отсутствует мысль. По словам журналиста, по уровню чемпионат России сделал шаг назад.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

«Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.

К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идет «Зенит», который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.

Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в РФПЛ для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема», – сказал Уткин.