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  • Уткин: «Есть ли мысль в игре «Спартака»? Лично я ее не замечаю»

Уткин: «Есть ли мысль в игре «Спартака»? Лично я ее не замечаю»

19 апреля 2017, 19:13
44

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что в игре «Спартака» в нынешнем сезоне отсутствует мысль. По словам журналиста, по уровню чемпионат России сделал шаг назад.

Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

«Есть ли мысль в игре «Спартака»? Возможно. Но лично я ее не замечаю. Мне кажется, ее там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство «Спартака» характеризует текущий чемпионат России.

К примеру, сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идет «Зенит», который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой еще потерял и главного тренера.

Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает «Спартак». Хотя это пока не победа в РФПЛ для «Спартака». Да, ЦСКА и «Зенит» будут терять очки, но это уже их проблема», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (44)
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Андрей Ермошин
1492618551
Походу утконос докурился до чертиков: если бы у Спартака не было поставленной игры (установки тренера и выполнение игроками данных установок), как бы тогда команда лидировала с таким отрывом???
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maior-60
1492618693
А я уже давно вижу отсутствие мысли у Уткина.
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Fancyfall
1492618756
- есть ли мысль в рассуждениях уткина? - лично я её не замечаю
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Юрий Крутько
1492619194
У Василия Уткина,действительно нет мысли...Спартак в этом году на голову выше всех,только слепой может это не замечать...Привет Уткину!
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nik55
1492623292
есть ли мозги в голове Уткина?--------не замечаю
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Сильвербой
1492623770
Просто у тебя глаза жиром заплыли!
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Grom1987
1492624377
Пытается хоть как-то о себе напомнить!)
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zenit2012
1492637847
РФПЛ деградирует это факт. Зенит сейчас никакой, ЦСКА весь в проблемах, на этом фоне середняк РФПЛ вышел на первое место, называть команду не буду, а то завалят негативом... Кто разбирается хоть немного в футболе это видит, а кто только тупо болеет им главное место в таблице его команды это их право...
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OldenVad
1492668948
Если вы в заголовке цитируете ставя кавычки, то куда делось слово "Возможно"!!!! Что за убогие делают такие новости!!!
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andrebest4
1492682363
если сравнить уровень.то он как минимум не опустился.пример тому выступление в уефа. в лч наши давно не выступали хорошо.а мысль в игре ему и не надо видеть.он не тренер далеко)))так теоретик
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