Мутко: «Два поражения «Спартака» и все, начнет потряхивать»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями о матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). Мутко отметил, что еще рано считать «Спартак» чемпионом.

«Матч «Спартак» – «Зенит» – украшение нашего чемпионата. Обе команды показали европейский уровень футбола.

Борьба за чемпионство завершилась? Да ну прекратите! Еще осталось разыграть 21 очко. Два поражение и все, начнет потряхивать. До последнего тура все может измениться», – сказал Мутко.

«Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на десять очков.