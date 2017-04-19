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    Мутко: «Два поражения «Спартака» и все, начнет потряхивать»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями о матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). Мутко отметил, что еще рано считать «Спартак» чемпионом.

    «Матч «Спартак» – «Зенит» – украшение нашего чемпионата. Обе команды показали европейский уровень футбола.

    Борьба за чемпионство завершилась? Да ну прекратите! Еще осталось разыграть 21 очко. Два поражение и все, начнет потряхивать. До последнего тура все может измениться», – сказал Мутко.

    «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 18:09
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 апреля 2017, 11:49

      Поставь судья пенальти в первом тайме с Зенитом -игра была бы другой смотришь и тряхнуло бы уже , а главное чтобы в Еврокубках Спартак не трясло как обычно .

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 08:38

      Специалист, лучше бы шёл учить английский, позорище, на весь мир по слогам читал, пятиклассник лучше бы справился, комментарии он даёт, как будет так и будет. А ещё, с такой уверенностью говорит про поражения Спартака, как будто что-то уже проплачено, не солидно товарищ Мудко, занимались бы своим делом

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      Рейтинг: +110

      Firevet 19 апреля 2017, 21:48

      Мутко Муткович, вас бы лучше потряхивало... столько безтолковщины из вашего рта...
      Лец ми спик фром май харт ин инглиш

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 19 апреля 2017, 20:31

      Мутко опять мутит.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 апреля 2017, 20:01

      Даже если главный спортивный математик Мутко повелит уже со следующего тура, начислять персонально Спартаку за поражение по 5 очков, то и в этом случае вряд-ли Спартак кем-либо будет настигнут в этом чемпионате.

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 19 апреля 2017, 19:58

      Это намёк?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 апреля 2017, 19:49

      ................это было завуалированное указание мудка судьям

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 апреля 2017, 19:48

      скорее бы

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      Рейтинг: +118

      kostyandr 19 апреля 2017, 19:44

      Не начнет, уже не та стадия чемпионата, чтобы такое члучилось, растрясут Спартак в лч и в 1/16 ле следующей весной, если туда пробьются, обойдя какое-нибудь загребское Динамо))

      -2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 апреля 2017, 19:42

      А Мутко за кого болеет?Выдаёт желаемое за действительное?Спартак не догнать,заслужил стать чемпионом!

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