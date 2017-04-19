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  • Мутко: «Два поражения «Спартака» и все, начнет потряхивать»

Мутко: «Два поражения «Спартака» и все, начнет потряхивать»

19 апреля 2017, 18:09
28

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями о матче 23-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). Мутко отметил, что еще рано считать «Спартак» чемпионом.

«Матч «Спартак» – «Зенит» – украшение нашего чемпионата. Обе команды показали европейский уровень футбола.

Борьба за чемпионство завершилась? Да ну прекратите! Еще осталось разыграть 21 очко. Два поражение и все, начнет потряхивать. До последнего тура все может измениться», – сказал Мутко.

«Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Чеба
1492615194
Не суй Мутко свою лохматую руку в чемпионство СПАРТАКА!
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Д Альбертини
1492615307
потряхивает тех, кто догнать не может)
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Bivaliy67
1492615697
Даже если им не удастся взломать Ростов, то сейчас явно они сильнее ЦСКА, и после победы над ними, думаю, даже у Мудко сомнений не останется...
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aguila_real
1492617895
иногда создается впечатление что он из другой реальности) Зенит играл из рук вон плохо- какой европейский уровень футбола?
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bset
1492617927
Я, конечно, все понимаю и буду очень рад, если Спартак оступится, но расскажи, дорогой, где Спартак из оставшихся матчей может очки потерять? Даже в матче с ЦСКА я не уверен, что ЦСКА их одолеет.
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Бриг
1492618288
Спартаку везет, а это необходимая составная успеха в футболе - 50%, как говорят. То судья пендаль не поставит за игру рукой, то у Глушакова вдруг залетит нежданчик. Так что пока везет и Промес здоров - Спартак чемпион.
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Mahone
1492619900
Не дождетесь!!!!!!!!!!!!!!!!
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Atom2020
1492620045
Как бы товарищ Мутко своим указом не внес интригу в чемпионат ...
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kostyandr
1492620253
Не начнет, уже не та стадия чемпионата, чтобы такое члучилось, растрясут Спартак в лч и в 1/16 ле следующей весной, если туда пробьются, обойдя какое-нибудь загребское Динамо))
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diadushka
1492620578
................это было завуалированное указание мудка судьям
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