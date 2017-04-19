Газизов: «Спартак» показывает чемпионскую игру»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вспомнил об игре 22-го тура российской Премьер-лиге, в которой его команда уступила «Спартаку» на своем поле со счетом 1:3. После 23 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка. В рамках 24 тура команда встретится на своем поле с ЦСКА.

– Что произошло в матче с красно-белыми?

– Выглядели неплохо. Пропустили в конце первого тайма контратаку, затем был пенальти, кстати, первый для москвичей в сезоне.

– Не обидно, что это событие произошло именно в игре с вами?

– 11-метровый был неоднозначным. Но раз судья поставил, значит было. При 0:2 не опустили рук, продолжили искать счастье у чужих ворот. К сожалению, не смогли реализовать пенальти, но смогли забить с игры. А в концовке «Спартак» подловил нас на контратаке.

– Вы уже понимаете, кто станет чемпионом России?

– «Спартак» показывает чемпионскую игру. Все еще может быть, но не верю, что за семь игр он сможет растерять преимущество в 10 очков.

– Свою первую голевую атаку «Спартак» начал с нарушением правил?

– Мы стараемся не комментировать судейство. Меньше разговоров – всем спокойнее. Большие клубы порой нагнетают давление вокруг этой темы, «Уфа» же себе позволить подобное не имеет права. Учитывая наши позиции в футболе, слушать нас никто не будет (смеется). А раз никто не услышит, то смысл говорить?