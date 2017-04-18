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Промес по-русски поздравил «Спартак» с 95-летием

18 апреля 2017, 10:40
20

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Голландский футболист поздравил московский клуб с днем рождения. Напомним, сегодня исполняется 95 лет со дня основания «Спартака».

«Привет, фанаты. С днем рождения! 95 лет — это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», – сказал Промес по-русски.

На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (20)
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кеша_КБ
1492501490
- молодец парень!, дай футбольный Бог ему здоровья!!!
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Д Альбертини
1492501954
молодец парень! спасибо тебе)
Ответить
filosof sparty
1492503474
Всё КБ Братство с красивой датой!!!
Ответить
kamaz89
1492504209
Всех спартачей с днём рождения!!! Вперёд Спартак!!!
Ответить
Mirex_CSKA
1492504969
Хоть и фанат ЦСКА,но все равно поздравляю вас с ДР) Надо быть людьми в первую очередь)
Ответить
NEON-SM
1492505814
С днём рождения Спартак, удачи и процветания клубу
Ответить
Daniil Boiko
1492506459
С днём рождения ВЕЛИКИЙ СПАРТАК!
Ответить
ivanthebest
1492511141
Братья, с юбилеем нас! Надеюсь в этом году мы порадуемся не только красивой дате, но и красивому завоеванию чемпионства!
Ответить
Mr_Digorec
1492511875
Все счастливы,что ты в Спартаке,наблюдая за твоей игрой)))
Ответить
Мары
1492519677
Квинси, да чего же мы все рады, что ты в Спартаке. Играй так же дальше хоть до ста лет. Мы не против.А очень даже ЗА.
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