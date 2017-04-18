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    Промес по-русски поздравил «Спартак» с 95-летием

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Голландский футболист поздравил московский клуб с днем рождения. Напомним, сегодня исполняется 95 лет со дня основания «Спартака».

    «Привет, фанаты. С днем рождения! 95 лет — это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», – сказал Промес по-русски.

    На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

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    Источник: Instagram

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    18.04.2017 10:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 апреля 2017, 17:59

      Теперь отгружай в каждой игре по мячу ! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:47

      Квинси, да чего же мы все рады, что ты в Спартаке.
      Играй так же дальше хоть до ста лет.
      Мы не против.А очень даже ЗА.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 18 апреля 2017, 13:37

      Все счастливы,что ты в Спартаке,наблюдая за твоей игрой)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 апреля 2017, 13:25

      Братья, с юбилеем нас! Надеюсь в этом году мы порадуемся не только красивой дате, но и красивому завоеванию чемпионства!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 18 апреля 2017, 13:24

      Я так же разговариваю,когда бухой))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 апреля 2017, 13:21

      Всех с Днем Рождения!!!

      Промес молодчик!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 апреля 2017, 12:39

      У меня у тестя сегодня день рождения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt > alex kidn 18 апреля 2017, 13:36

      И твоего тестя с Днем рождения!
      Пусть у него будет все хорошо. Здоровья ему и адекватного мужа его дочери :)
      Всем привет!

      2
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 18 апреля 2017, 12:38

      нормальный пацик....хоть и чёрненький....на моей памяти был Робсон,Веллитон ещё....тож славные ребята....Веллитон правда звезданулся в конце...думаю,Промес дольше поиграет...и с большей отдаччей...

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 апреля 2017, 12:18

      Такой смешной:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 18 апреля 2017, 12:07

      С днём рождения ВЕЛИКИЙ СПАРТАК!

      3
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