Промес по-русски поздравил «Спартак» с 95-летием

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Голландский футболист поздравил московский клуб с днем рождения. Напомним, сегодня исполняется 95 лет со дня основания «Спартака».

«Привет, фанаты. С днем рождения! 95 лет — это очень хорошо. Я счастлив быть в клубе. Пока», – сказал Промес по-русски.

На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.