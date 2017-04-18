Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. По мнению Бубнова, итальянский специалист выше по мастерству, так как выступал в качестве футболиста на профессиональном уровне.

«Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в «Ювентусе», а это имеет значение для тренерской карьеры.

У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», – заявил Бубнов.