Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. По мнению Бубнова, итальянский специалист выше по мастерству, так как выступал в качестве футболиста на профессиональном уровне.

    «Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в «Ювентусе», а это имеет значение для тренерской карьеры.

    У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 08:08
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:56

      Ну тут сравнивать вообще не стОит.Или не стоИт.Кому как нравится.
      Дело в том, что ЦСКА показывал не плохую игру(кстати вполне заслуженно) в годы, когда у Гинера и бабло водилось и лимит на иностранцев так вовремя подоспел.Не сложись эти 2 фактора в один единый рычаг, ни каких титулов и не было бы.Так что по мне Слуцкий ни чем выдающимся не выделялся.По мне Газаев более дельным тренером был чем Леонид.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 18 апреля 2017, 14:59

      Вот будет Спартак ещё лет пять с Каррерой в первой тройке тогда можно что то сказать, а сейчас бессмысленно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 18 апреля 2017, 12:25

      интересно, а Каррера вкурсе кто такой бубнов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2017, 10:48

      Как то непонятно сравнивать тренера с качалкой.Разве Слуцкий что то выигрывал ?Выигрывал Гинер когда у него все в порядке с финансами было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2017, 10:41

      Вот здесь и сейчас я поддержу Бубнова, если честно, то по началу думала, что это назначение только заделать брешь, т.е. на какое-то короткое время, пока не определятся с выбором тренера., что пошло дальше, даже не поддаётся логике, заиграли, да ещё как заиграли, хотя я и не фанатка красно-белых, но команда под чутким руководством именно итальянца, мне нравится

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Mirex1488 18 апреля 2017, 10:25

      В итоге Гончаренко станет лучшим для него в конце сезона)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 апреля 2017, 09:40

      Так женись на нем!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 18 апреля 2017, 09:32

      Что сказал хоть сам понял?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 18 апреля 2017, 09:17

      Ну Бубнов как обычно...кто впереди, тех и хвалим))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 апреля 2017, 09:12

      Не правильно сравнивать через полсезона

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11