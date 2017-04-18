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Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»

18 апреля 2017, 08:08
19

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. По мнению Бубнова, итальянский специалист выше по мастерству, так как выступал в качестве футболиста на профессиональном уровне.

«Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в «Ювентусе», а это имеет значение для тренерской карьеры.

У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Слуцкий Леонид Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (19)
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NEON-SM
1492494485
Пока рано сравнивать их. всего 1 сезон на посту главного, но так да, Каррера впечетляет, я уж и не надеялся когда-либо увидеть чемпионства, Уж казалось когда пришёл Аленичев, или он или никто, а тут пришёл тренер защитников, а сейчас думается, из Италии или Испании любой тренер защитников, нападающих, тренер группы поддержки, медик, повар, тренируют лучше чем наши отечественные спецы, грош им цена, их уровень комментировать матчи и давать прогнозы, но не тренировать
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Егор Велунов
1492495176
Бубнов играл посредственно для мирового уровня, и эксперт скорее шумный,чем классный. Проблема отечественных тренеров - это отсутствие авторитета для иностранных игроков, и слабая психологическая подготовка. А ещё одна проблема, такие трепачи, как Бубнов, которые умеют только языком привлекать к себе внимание, но как тренеры пустое место... Слуцкий показал результат, но выдохся, то же самое происходит с большинством тренеров мирового уровня. Надеюсь он сможет вернутся и выйти на более высокий уровень достижений... Необходима для успехов клубов и сборной более высокий уровень подготовки детских тренеров.
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mig28
1492496233
Ну Бубнов как обычно...кто впереди, тех и хвалим))
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stream15
1492497132
Что сказал хоть сам понял?
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Аид666
1492497641
Так женись на нем!)))
Ответить
Mirex1488
1492500303
В итоге Гончаренко станет лучшим для него в конце сезона)))
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арейская
1492501261
Вот здесь и сейчас я поддержу Бубнова, если честно, то по началу думала, что это назначение только заделать брешь, т.е. на какое-то короткое время, пока не определятся с выбором тренера., что пошло дальше, даже не поддаётся логике, заиграли, да ещё как заиграли, хотя я и не фанатка красно-белых, но команда под чутким руководством именно итальянца, мне нравится
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Диктор
1492501729
Как то непонятно сравнивать тренера с качалкой.Разве Слуцкий что то выигрывал ?Выигрывал Гинер когда у него все в порядке с финансами было.
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007abdul007
1492507544
интересно, а Каррера вкурсе кто такой бубнов?
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Мары
1492520174
Ну тут сравнивать вообще не стОит.Или не стоИт.Кому как нравится. Дело в том, что ЦСКА показывал не плохую игру(кстати вполне заслуженно) в годы, когда у Гинера и бабло водилось и лимит на иностранцев так вовремя подоспел.Не сложись эти 2 фактора в один единый рычаг, ни каких титулов и не было бы.Так что по мне Слуцкий ни чем выдающимся не выделялся.По мне Газаев более дельным тренером был чем Леонид.
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