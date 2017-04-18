Бубнов: «Для меня Каррера лучше Слуцкого»

Ну тут сравнивать вообще не стОит.Или не стоИт.Кому как нравится.
Дело в том, что ЦСКА показывал не плохую игру(кстати вполне заслуженно) в годы, когда у Гинера и бабло водилось и лимит на иностранцев так вовремя подоспел.Не сложись эти 2 фактора в один единый рычаг, ни каких титулов и не было бы.Так что по мне Слуцкий ни чем выдающимся не выделялся.По мне Газаев более дельным тренером был чем Леонид.
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с бывшим наставником ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. По мнению Бубнова, итальянский специалист выше по мастерству, так как выступал в качестве футболиста на профессиональном уровне.
«Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был игроком и играл в «Ювентусе», а это имеет значение для тренерской карьеры.
У Карреры еще хорошие учителя были и под хорошим тренером работал. В общем, итальянец мне более симпатичен», – заявил Бубнов.