Черчесов: «Вызов в сборную Аршавина? Не могу сказать «да или нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о том, может ли быть вызван в национальную команду полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин.

«Хотите услышать да или нет? Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение еще не закончило играть в футбол.

Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать «да или нет». Это будет неправильно», – сказал Черчесов.

Стоит отметить, что в последний раз Аршавин вызывался в сборную России в 2012 году.