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  • Черчесов: «Вызов в сборную Аршавина? Не могу сказать «да или нет»

Черчесов: «Вызов в сборную Аршавина? Не могу сказать «да или нет»

18 апреля 2017, 07:51
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о том, может ли быть вызван в национальную команду полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин.

«Хотите услышать да или нет? Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение еще не закончило играть в футбол.

Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать «да или нет». Это будет неправильно», – сказал Черчесов.

Стоит отметить, что в последний раз Аршавин вызывался в сборную России в 2012 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Кайрат Аршавин Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1492495257
Работа Черчесова:"Авось, небось и как-нибудь".
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Zeff
1492495699
Да, старое поколение явно более классное.
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Алексей Гозиас
1492495930
Лучше да чем нет. Аршавину хоть и 35 но он и забивает ,и передачи дает, а главное - бегает. От него будет польза даже со скамейки.
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ASG
1492497303
Аршавина нужно попробовать вызвать, да не на весь матч, но он может выйти на поле и дать передачу, пробить, обыграть. Как ни крути он до сих пор лучший футболист страны, а таланта у него хватило бы на топ уровень, если бы не "заелся".
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bumer_moscow
1492498777
Нужен
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kamaz89
1492500292
Можно попробовать. Он уж точно будет полезнее Дзюбы , кокорина. На пару со Смоловым!
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policepnz
1492505527
если только в футбол на болоте, на крестовском как раз травка сгнила))
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