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    Черчесов: «Вызов в сборную Аршавина? Не могу сказать «да или нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о том, может ли быть вызван в национальную команду полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин.

    «Хотите услышать да или нет? Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение еще не закончило играть в футбол.

    Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать «да или нет». Это будет неправильно», – сказал Черчесов.

    Стоит отметить, что в последний раз Аршавин вызывался в сборную России в 2012 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 07:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +427

      policepnz 18 апреля 2017, 11:52

      если только в футбол на болоте, на крестовском как раз травка сгнила))

      -2
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 18 апреля 2017, 10:24

      Можно попробовать. Он уж точно будет полезнее Дзюбы , кокорина. На пару со Смоловым!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 апреля 2017, 09:59

      Нужен

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG 18 апреля 2017, 09:35

      Аршавина нужно попробовать вызвать, да не на весь матч, но он может выйти на поле и дать передачу, пробить, обыграть. Как ни крути он до сих пор лучший футболист страны, а таланта у него хватило бы на топ уровень, если бы не "заелся".

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 18 апреля 2017, 09:12

      Лучше да чем нет. Аршавину хоть и 35 но он и забивает ,и передачи дает, а главное - бегает. От него будет польза даже со скамейки.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2017, 09:08

      Да, старое поколение явно более классное.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 апреля 2017, 09:00

      Работа Черчесова:"Авось, небось и как-нибудь".

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