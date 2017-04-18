Симонян хочет, чтобы Промес провел в «Спартаке всю свою карьеру

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказал мнение об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса в победном матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Напомним, что голландский футболист отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Восхищены Квинси Промесом, Никита Павлович?

– Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в «Спартаке». Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в «Ливерпуль» – может, он так полюбил «Спартак», что проведет в нем всю карьеру?

– Удивлены, что Промес из-за травм Луиса Адриано и Зе Луиша вышел на редкое для себя место центрфорварда и провел такой блестящий матч?

– Не удивлен. Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по «Спартаку» Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернандо выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса – это главное в футболе!

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Промес забил десять голов и сделал восемь результативных передач в 19 матчах.