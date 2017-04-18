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  • Симонян хочет, чтобы Промес провел в «Спартаке всю свою карьеру

Симонян хочет, чтобы Промес провел в «Спартаке всю свою карьеру

18 апреля 2017, 07:36
8

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян высказал мнение об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса в победном матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Напомним, что голландский футболист отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Восхищены Квинси Промесом, Никита Павлович?

– Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в «Спартаке». Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в «Ливерпуль» – может, он так полюбил «Спартак», что проведет в нем всю карьеру?

– Удивлены, что Промес из-за травм Луиса Адриано и Зе Луиша вышел на редкое для себя место центрфорварда и провел такой блестящий матч?

– Не удивлен. Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по «Спартаку» Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернандо выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса – это главное в футболе!

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Промес забил десять голов и сделал восемь результативных передач в 19 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Симонян Никита
Комментарии (8)
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Mahone
1492493271
Пусть по российским паспортом играет!!!!!!!!!!!
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NEON-SM
1492494743
Россия не его уровень, при всём уважении, его надо отпустить в топ клуб, он и так в Спартаке задержался, хотя ему предлагали контракты и Ливерпуль, и Атлетико
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Д Альбертини
1492498193
хотелось бы, чтоб еще задержался на пару сезонов) но это вряд ли..
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kykyi
1492498663
Осталось спросить Промеса.
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Fancyfall
1492500194
скорей всего уедет
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kamaz89
1492500735
Было бы очень круто если останется!!
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арейская
1492501775
Я тоже этого хочу, нет, не потому чтобы продолжал радовать болельщиков красно-белых забитыми мячами, а потому, что он нужен именно здесь и сейчас, кто знает как оно сложится ТАМ, за примером далеко ходить не будем, тот-же Мусса, которого обожали все без исключения, где он сейчас? На лавке в "Лестере", поэтому Куинси пока ещё рано от добра искать добро, но это моё мнение...
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Диктор
1492502568
Мне бы тоже это очень хотелось бы.
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