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    Симонян заявил, что при Каррере у «Спартака» появилась поставленная командная игра

    Экс-нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) отметил поставленную игру у красно-белых под руководством Массимо Карреры. Тем не менее, как считает ветеран, некоторые моменты все же требуют исправления.

    «Каррера поставил команде игру. Хотя с позиции игрока и тренера скажу, что были моменты, на которые нужно обратить внимание. Было много потерь мяча в простых ситуациях. В этом смысле «Зенит» мяч держал получше, особенно в первой половине второго тайма. А «Спартак», даже поведя в счете, мяч терял, хотя, нужно было его подержать.

    Ну и велика цена последнего паса. Фернандо в конце первого тайма не смог выдать точный пас Промесу, отправив мяч чуть ли не к угловому флагу, а счет мог стать 2:0. В свое время в «Спартаке» были игроки, делавшие филигранные передачи, после которых было несложно поразить ворота. Или вот Мельгарехо в концовке как мог не забить из такой позиции? Поэтому победа над «Зенитом» очень весомая, но сами игроки должны анализировать и делать выводы, внося коррективы.

    Понравилось, как отработала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым. Даже в моменте в концовке, когда Промес с Кришито начали стычку, линейный арбитр встал между ними и предотвратил ее», – сказал Симонян.

    После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2017 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +893

      Krics 17 апреля 2017, 19:39

      Разговоров много, у нас были тренера с большой буквы, но сделать, то что сделал с Командой Массимо, не удавалось ни кому в с 2001 года, причем здесь Аленичев?

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 19:06

      Может он и прав,но здесь есть заслуга и Аленичева

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 16:47

      Все эти недоработки или ошибки зависят от скорости принятия решения и выполнения.Обратил внимание, что Спартак очень часто использовал игру в одно касание как ведущие европейские клубы.Именно такую игру старается привить Каррера, но под неё нужен или давно сыгранный состав или состав мастеров.Ни по первому и не по второму критерию мы пока не подходим.Остаётся только ждать либо платить бешеные бабки за уже признанных мастеров, на которых укажет Массимо.

      -2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 15:36

      согласен, особенно мельгарехо, в таком то матче и так мимо перекинуть, ради чего

      1
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