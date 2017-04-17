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  • Симонян заявил, что при Каррере у «Спартака» появилась поставленная командная игра

Симонян заявил, что при Каррере у «Спартака» появилась поставленная командная игра

17 апреля 2017, 14:51
4

Экс-нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) отметил поставленную игру у красно-белых под руководством Массимо Карреры. Тем не менее, как считает ветеран, некоторые моменты все же требуют исправления.

«Каррера поставил команде игру. Хотя с позиции игрока и тренера скажу, что были моменты, на которые нужно обратить внимание. Было много потерь мяча в простых ситуациях. В этом смысле «Зенит» мяч держал получше, особенно в первой половине второго тайма. А «Спартак», даже поведя в счете, мяч терял, хотя, нужно было его подержать.

Ну и велика цена последнего паса. Фернандо в конце первого тайма не смог выдать точный пас Промесу, отправив мяч чуть ли не к угловому флагу, а счет мог стать 2:0. В свое время в «Спартаке» были игроки, делавшие филигранные передачи, после которых было несложно поразить ворота. Или вот Мельгарехо в концовке как мог не забить из такой позиции? Поэтому победа над «Зенитом» очень весомая, но сами игроки должны анализировать и делать выводы, внося коррективы.

Понравилось, как отработала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым. Даже в моменте в концовке, когда Промес с Кришито начали стычку, линейный арбитр встал между ними и предотвратил ее», – сказал Симонян.

После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Симонян Никита
Комментарии (4)
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NEON-SM
1492432597
согласен, особенно мельгарехо, в таком то матче и так мимо перекинуть, ради чего
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Мары
1492436854
Все эти недоработки или ошибки зависят от скорости принятия решения и выполнения.Обратил внимание, что Спартак очень часто использовал игру в одно касание как ведущие европейские клубы.Именно такую игру старается привить Каррера, но под неё нужен или давно сыгранный состав или состав мастеров.Ни по первому и не по второму критерию мы пока не подходим.Остаётся только ждать либо платить бешеные бабки за уже признанных мастеров, на которых укажет Массимо.
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Mahone
1492445198
Может он и прав,но здесь есть заслуга и Аленичева
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Krics
1492447181
Разговоров много, у нас были тренера с большой буквы, но сделать, то что сделал с Командой Массимо, не удавалось ни кому в с 2001 года, причем здесь Аленичев?
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