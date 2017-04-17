Симонян заявил, что при Каррере у «Спартака» появилась поставленная командная игра

Экс-нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) отметил поставленную игру у красно-белых под руководством Массимо Карреры. Тем не менее, как считает ветеран, некоторые моменты все же требуют исправления.

«Каррера поставил команде игру. Хотя с позиции игрока и тренера скажу, что были моменты, на которые нужно обратить внимание. Было много потерь мяча в простых ситуациях. В этом смысле «Зенит» мяч держал получше, особенно в первой половине второго тайма. А «Спартак», даже поведя в счете, мяч терял, хотя, нужно было его подержать.

Ну и велика цена последнего паса. Фернандо в конце первого тайма не смог выдать точный пас Промесу, отправив мяч чуть ли не к угловому флагу, а счет мог стать 2:0. В свое время в «Спартаке» были игроки, делавшие филигранные передачи, после которых было несложно поразить ворота. Или вот Мельгарехо в концовке как мог не забить из такой позиции? Поэтому победа над «Зенитом» очень весомая, но сами игроки должны анализировать и делать выводы, внося коррективы.

Понравилось, как отработала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым. Даже в моменте в концовке, когда Промес с Кришито начали стычку, линейный арбитр встал между ними и предотвратил ее», – сказал Симонян.

После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.