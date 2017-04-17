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    Дмитрий Комбаров: «Говорить о чемпионстве «Спартака» еще рано»

    Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что пока рано говорить о чемпионстве красно-белых в этом сезоне. По его словам, расслабиться можно будет лишь после завершения чемпионата. Напомним, «Спартак» переиграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11.

    – «Спартак» уже чемпион?

    – Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.

    – Когда Дзюба забил, не показалось, что можете упустить победу?

    – Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентных голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2017 06:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 11:06

      Опять Дзюба по хлебальничку получил и услышал свист проезжающего мимо трофея.
      Хотя надо соблюсти формальность и дождаться официоза.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 09:25

      заслуженно, кто следующий?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      MGG 17 апреля 2017, 09:04

      Спартак с победой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 08:54

      Счёт должен был быть больше. Поздравим Спартак с победой!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 апреля 2017, 08:05

      Поздно...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:47

      Не скромничай!!!!!!!!!!! Вы чемпионы!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:41

      Игра хорошая!!!!!!!!Нервозная немного,но это футбол!!!!!!Спасибо за игру Спартак,за рвение,за желание,упорство,за волю к победе,за все!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 апреля 2017, 07:41

      это точно, теоретически все может измениться, но одна нога уже точно на пьедестале чемпионства...

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:47

      Да там и походу матча было много хороших моментов, Просто Лунёв выручал

      3
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