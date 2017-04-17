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  • Дмитрий Комбаров: «Говорить о чемпионстве «Спартака» еще рано»

Дмитрий Комбаров: «Говорить о чемпионстве «Спартака» еще рано»

17 апреля 2017, 06:16
9

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что пока рано говорить о чемпионстве красно-белых в этом сезоне. По его словам, расслабиться можно будет лишь после завершения чемпионата. Напомним, «Спартак» переиграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11.

– «Спартак» уже чемпион?

– Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.

– Когда Дзюба забил, не показалось, что можете упустить победу?

– Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентных голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Комбаров Дмитрий
Комментарии (9)
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Д Альбертини
1492400856
Да там и походу матча было много хороших моментов, Просто Лунёв выручал
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pegas1276
1492404072
это точно, теоретически все может измениться, но одна нога уже точно на пьедестале чемпионства...
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Mahone
1492404073
Игра хорошая!!!!!!!!Нервозная немного,но это футбол!!!!!!Спасибо за игру Спартак,за рвение,за желание,упорство,за волю к победе,за все!!!!!!!!!!!
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Mahone
1492404454
Не скромничай!!!!!!!!!!! Вы чемпионы!!!!!!!!!!!
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Nerlinger
1492405521
Поздно...
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kamaz89
1492408490
Счёт должен был быть больше. Поздравим Спартак с победой!!!
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MGG
1492409074
Спартак с победой
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NEON-SM
1492410336
заслуженно, кто следующий?
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Мары
1492416364
Опять Дзюба по хлебальничку получил и услышал свист проезжающего мимо трофея. Хотя надо соблюсти формальность и дождаться официоза.
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