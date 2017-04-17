Дмитрий Комбаров: «Говорить о чемпионстве «Спартака» еще рано»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что пока рано говорить о чемпионстве красно-белых в этом сезоне. По его словам, расслабиться можно будет лишь после завершения чемпионата. Напомним, «Спартак» переиграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11.

– «Спартак» уже чемпион?

– Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.

– Когда Дзюба забил, не показалось, что можете упустить победу?

– Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентных голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.