Кафельников поздравил «Спартак» с чемпионством

Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поздравил красно-белых с победой над «Зенитом» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. По словам Кафельникова, команда Массимо Карреры станет чемпионом в нынешнем сезоне.

«С победой нас и чемпионством! «Спартак» – лучший клуб России», – написал Кафельников на своей странице в Twitter.

Напомним, что за cемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков.