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    Кафельников поздравил «Спартак» с чемпионством

    Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», поздравил красно-белых с победой над «Зенитом» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. По словам Кафельникова, команда Массимо Карреры станет чемпионом в нынешнем сезоне.

    «С победой нас и чемпионством! «Спартак» – лучший клуб России», – написал Кафельников на своей странице в Twitter.

    Напомним, что за cемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

    Источник: Twitter

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    17.04.2017 01:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:43

      Наверное надо подождать 2 тура и праздновать!!!!!!!!!!!!!! СПартак чемпион!!!!!!!!Дождались!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 апреля 2017, 07:13

      Рано расслабляться ребята рано... Надо затоптать коней , а потом уже криком можно себе глотку рвать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 05:29

      Жень, подожди ещё 2-3 матча и тогда уже со всех лёгких:
      Мы Чемпионы !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 апреля 2017, 03:09

      Каррера говорит, что ещё рано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 апреля 2017, 02:05

      Вот доебали... Что за клоуны, сам ведь спортсменом был, а такую херню несёт... Какое чемпионство, ещё играть и играть? Задрали... Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ivanthebest 17 апреля 2017, 06:04

      + щас все об этом гундят!

      1
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