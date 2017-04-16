Каррера: «Горжусь моей командой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги встречи 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По словам специалиста, впереди у красно-белых семь сложных матчей.

– Короткий вопрос. «Спартак» – чемпион?

– Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, – большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

– В первом тайме у «Спартака» было подавляющее преимущество. Почему с началом половины картина немного изменилась?

– Потому что против «Зенита» сложно постоянно играть высоко. Моментов у нас было больше, но...

– Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

– Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках. Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно вошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

– Как состояние у Луиса Адриано и Зе Луиша?

– Мы изначально знали, что сыграть с «Зенитом» у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.