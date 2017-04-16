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    Каррера: «Горжусь моей командой»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги встречи 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По словам специалиста, впереди у красно-белых семь сложных матчей.

    – Короткий вопрос. «Спартак» – чемпион?

    – Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, – большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

    – В первом тайме у «Спартака» было подавляющее преимущество. Почему с началом половины картина немного изменилась?

    – Потому что против «Зенита» сложно постоянно играть высоко. Моментов у нас было больше, но...

    – Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

    – Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках. Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно вошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

    – Как состояние у Луиса Адриано и Зе Луиша?

    – Мы изначально знали, что сыграть с «Зенитом» у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше.

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 23:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 06:53

      Огромное спасибо за команду.

      0
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 17 апреля 2017, 00:54

      Каррера, спасибо тебе за СПАРТАК.

      4
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 17 апреля 2017, 00:30

      И мы гордимся!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 16 апреля 2017, 23:55

      Спасибо тебе Массимо!

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2017, 23:54

      Мистер спасибо.
      Такого Спартак мы давно не видели.

      0
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 16 апреля 2017, 23:43

      молодец каррера,так и дальше держать и игрокам тоже!

      4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 апреля 2017, 23:38

      ДУмаю фанаты Спартака в большей стеепни гордятся именно вами Сеньор Каррера!
      До конца первого круга сам не раз утверждал, что все успехе Спартака связаны в равной степени с Аленичевым и вами, но вот после перерыва признаю! команда ни чуть не сбавила и я просто снимаю шляпу перед вашими трудами... действительно, хоть и являюсь фанатом другого клуба, но не могу не восхощаться работой Карреры... столько эмоций каждую игру( Сразу вспоминаю Билича, у него тоже хлестали моции по первости, но потом он сломился(), и пожалуй самая главная заслуга Карреры - это то, что при нем играет российский костяк команды(Как говорил Коусейру -в России не добиться побед, без российского костяка и видно так оно и есть!)

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > RedGreenHooligan 17 апреля 2017, 01:11

      я не знаю не помню если честно! но Карерра сам так сказал: в России не добиться побед, без российского костяка.. думаю ты приписал чужие слова не тому человеку

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Snerg 17 апреля 2017, 08:09

      значит плохо следите за конкурентами) еще в 2011 году у Коусейру брали интервью где он сказал: "Нужно кардинально изменить сознание и понять, что команда из России не может быть построена вокруг иностранцев. Костяк должны составлять россияне! "

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Snerg 17 апреля 2017, 08:13

      действительно перечитал интервью Карреры и он думал в том же направлении что и Коусейру... два тренера с одинаковым мышлением, жаль что Коусеуйру уволили так и не дав толком поработать

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > RedGreenHooligan 17 апреля 2017, 20:37

      я же говорю что не припомнил) , ну да теперь на память приходит что говорил Коусейру). просто это было давно и всё не запомнишь)

      0
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      Рейтинг: +893

      Krics 16 апреля 2017, 23:37

      Массимо красава, надеемся на долго в клубе.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 апреля 2017, 23:33

      Каррера молодец! Никогда не ноет.

      5
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > DZHEK_VOROBEY1987 17 апреля 2017, 00:49

      Ему еще по статусу не положенно ныть, займет 2-3 титулов тогда можно)))

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > zenit2012 17 апреля 2017, 06:29

      Банер был хороший на матче))) Там все четко написано было про ныть)

      2
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      Рейтинг: +295

      dudarik 16 апреля 2017, 23:33

      Так держать!всем здоровья!!!

      4
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