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Каррера: «Горжусь моей командой»

16 апреля 2017, 23:26
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги встречи 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По словам специалиста, впереди у красно-белых семь сложных матчей.

– Короткий вопрос. «Спартак» – чемпион?

– Нет. Еще семь матчей. Мы одержали важную победу, сделали шаг вперед, но пока еще ничего не добились. Думать, что мы уже точно будем первыми, – большая ошибка. Впереди встреча в Ростове, сложнейший выезд.

– В первом тайме у «Спартака» было подавляющее преимущество. Почему с началом половины картина немного изменилась?

– Потому что против «Зенита» сложно постоянно играть высоко. Моментов у нас было больше, но...

– Сегодня было несколько неожиданных кадровых решений. Почему в центре обороны вышел Джикия? Почему изначально вышел Попов, а не Самедов?

– Джикия играл, исходя из соперника. Из того, что я видел на тренировках. Решил, что именно он способен хорошо сыграть против Дзюбы. Попов и Джано хорошо взаимодействуют. А вообще каждый игрок важен. Мельгарехо и Самедов классно вошли в игру. У меня команда классных парней. Я ими горжусь. Они команда, где никто из запасных не завидует тому, кто на поле. Для тренера это очень важно.

– Как состояние у Луиса Адриано и Зе Луиша?

– Мы изначально знали, что сыграть с «Зенитом» у них шансов нет. На сегодня у Зе Луиша состояние получше.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dudarik
1492374824
Так держать!всем здоровья!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1492374838
Каррера молодец! Никогда не ноет.
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Krics
1492375053
Массимо красава, надеемся на долго в клубе.
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RedGreenHooligan
1492375105
ДУмаю фанаты Спартака в большей стеепни гордятся именно вами Сеньор Каррера! До конца первого круга сам не раз утверждал, что все успехе Спартака связаны в равной степени с Аленичевым и вами, но вот после перерыва признаю! команда ни чуть не сбавила и я просто снимаю шляпу перед вашими трудами... действительно, хоть и являюсь фанатом другого клуба, но не могу не восхощаться работой Карреры... столько эмоций каждую игру( Сразу вспоминаю Билича, у него тоже хлестали моции по первости, но потом он сломился(), и пожалуй самая главная заслуга Карреры - это то, что при нем играет российский костяк команды(Как говорил Коусейру -в России не добиться побед, без российского костяка и видно так оно и есть!)
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deni-54321
1492375388
молодец каррера,так и дальше держать и игрокам тоже!
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Мары
1492376083
Мистер спасибо. Такого Спартак мы давно не видели.
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ttter
1492376121
Спасибо тебе Массимо!
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nikovitek
1492378239
И мы гордимся!
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fediy2009
1492379646
Каррера, спасибо тебе за СПАРТАК.
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Диктор
1492401203
Огромное спасибо за команду.
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