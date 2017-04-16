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    Смолов будет болеть за «Спартак» в игре против «Зенита»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что в центральном матче 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» он будет болеть за красно-белых.

    Напомним, что «Краснодар» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от занимающего третье место «Зенита» на пять очков.

    «За кого буду болеть в матче «Спартак» — «Зенит»? Как ни странно, за «Спартак», потому что мы можем подняться еще выше в таблице»", – заявил Смолов.

    Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 15:12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 апреля 2017, 07:18

      лучше бы, ты думал о реализации моментов (хромает, Федя)...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 16 апреля 2017, 23:23

      Истину глаголишь Федя....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 16 апреля 2017, 18:00

      Сколько говна сегодня после матча в комментах будет просто пи*дец!!!!!
      Причём не важно кто победит)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Himik007 16 апреля 2017, 18:35

      Вангуешь!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 апреля 2017, 17:46

      И правильно, Федя!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 16 апреля 2017, 17:18

      Гавно. Кто блеать время матчей выбирает. Воскресенье, страна епти так то не маленькая! Могли бы и на часа два раньше сыграть.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      яБеда 16 апреля 2017, 17:17

      Луганск за Спартак!!!

      5
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      Рейтинг: +752

      alex1004 16 апреля 2017, 16:46

      Белгород за Спартак!

      4
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 16 апреля 2017, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пофиг на Смолова!

      -4
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      Рейтинг: +16

      vadim1989 16 апреля 2017, 16:43

      почти вся Россия будет болеть за спартак!!! спартак вперед!!! только победа!!!!

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      Рейтинг: +75

      dedruz > vadim1989 16 апреля 2017, 16:52

      а почему не вся Вселенная?

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > dedruz 16 апреля 2017, 18:30

      чотко =))

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      Рейтинг: +354

      REDAT 16 апреля 2017, 16:36

      Мы сегодня за "Спартак"!!!!!!!!!!!!!Может бронзу будем иметь!!!!!!Вперед "Спартак"!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +354

      REDAT > fcsmRomik 16 апреля 2017, 16:46

      Удачи!!!!!!!!!!!!!!

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