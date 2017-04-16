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Смолов будет болеть за «Спартак» в игре против «Зенита»

16 апреля 2017, 15:12
41

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что в центральном матче 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» он будет болеть за красно-белых.

Напомним, что «Краснодар» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от занимающего третье место «Зенита» на пять очков.

«За кого буду болеть в матче «Спартак» — «Зенит»? Как ни странно, за «Спартак», потому что мы можем подняться еще выше в таблице»", – заявил Смолов.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Смолов Федор
Комментарии (41)
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Влад-20
1492345519
Северодвинск за Спартак !
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Mahone
1492346206
Казахстан за Спартак!!!!!!!!!!!!! Ну а Смолов скоро в Спартаке и заиграешь!!!!!!!! Зачем за границу,в России хорошо кормят,либо давай в Кайрат к Аршавину
Ответить
aurora5858
1492346698
ПЕНЗА за Спартак
Ответить
Густав Веллер
1492347949
Все за Спартак !!!!
Ответить
Romio-xxx
1492348186
Красноярск за Спартак!!!
Ответить
ильиных
1492348306
Пермь за СПАТРАК .
Ответить
kamaz89
1492348858
Москва за Спартак!!!
Ответить
spartakuz
1492349262
Ташкент за Спартак!
Ответить
vadim1989
1492350206
почти вся Россия будет болеть за спартак!!! спартак вперед!!! только победа!!!!
Ответить
яБеда
1492352238
Луганск за Спартак!!!
Ответить
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