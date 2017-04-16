Смолов будет болеть за «Спартак» в игре против «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что в центральном матче 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» он будет болеть за красно-белых.

Напомним, что «Краснодар» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от занимающего третье место «Зенита» на пять очков.

«За кого буду болеть в матче «Спартак» — «Зенит»? Как ни странно, за «Спартак», потому что мы можем подняться еще выше в таблице»", – заявил Смолов.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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