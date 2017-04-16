Прядкин доволен возвращением «Динамо» в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что рад возвращению из ФНЛ московского «Динамо». Напомним, бело-голубые ранее досрочно оформили выход в высший российский дивизион.

«Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил – нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и «Динамо» – один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола.

Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления», – заявил Прядкин.