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    Прядкин доволен возвращением «Динамо» в РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что рад возвращению из ФНЛ московского «Динамо». Напомним, бело-голубые ранее досрочно оформили выход в высший российский дивизион.

    «Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил – нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и «Динамо» – один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола.

    Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления», – заявил Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    16.04.2017 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 16 апреля 2017, 19:36

      Надеюсь, что больше не будет вылета в низшую лигу. Теперь необходимо стабилизироваться и навязать конкуренцию лидерам. Титулы не за горами!!!

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      Рейтинг: +264

      McDuff 16 апреля 2017, 15:12

      с таким составом будут болтаться во второй половине турнирной таблицы
      тем более в динамо уже заявили, что потратят на трансферы не более 5 миллионов

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 14:58

      Рад за Динамо,клуб с большими традициями,клуб великого Яшина,должен играть в Еврокубках!!!!!!!!! Удачи вам в новом сезоне,правда состав надо укреплять,Денисова вернуть,Ионова и прикупить пару игрочищ!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 апреля 2017, 14:21

      Я тоже рад! Желаю вернуть всё лучшее!

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