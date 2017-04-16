Пике уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус» и победить «Реал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сомневается в том, что каталонский клуб может пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3. Также Пике уверен в победе над «Реалом» в поединке чемпионата Испании.

«Уверен, что мы можем это сделать. «Мы отыгрались с 0:4 в Париже и уже много раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу», поэтому я уверен, что мы можем пройти «Ювентус» и обыграть «Реал».

Да, «Барселона» находится не в лучшей ситуации, но у нас есть все необходимое, чтобы изменить положение», – приводит слова Пике TV3.

Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на «Камп Ноу». с «Реалом» каталонцы сыграют 23 апреля в Мадриде.