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    Пике уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус» и победить «Реал»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сомневается в том, что каталонский клуб может пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3. Также Пике уверен в победе над «Реалом» в поединке чемпионата Испании.

    «Уверен, что мы можем это сделать. «Мы отыгрались с 0:4 в Париже и уже много раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу», поэтому я уверен, что мы можем пройти «Ювентус» и обыграть «Реал».

    Да, «Барселона» находится не в лучшей ситуации, но у нас есть все необходимое, чтобы изменить положение», – приводит слова Пике TV3.

    Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на «Камп Ноу». с «Реалом» каталонцы сыграют 23 апреля в Мадриде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 13:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 18 апреля 2017, 12:32

      Выиграть да уж выиграет но с каким счетом? Реал можно выиграть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 апреля 2017, 10:47

      Но не сейчас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 22:31

      А что вдруг старика- хаттабич свами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 16 апреля 2017, 18:12

      хорошая мина при плохой игре?

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 апреля 2017, 16:57

      а почему же "можем пройти", а не "пройдём"? а потому что сам не верит и лишь бы что-нибудь написать, очередной бред ниочём

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 16 апреля 2017, 16:36

      Нету ничего невозможного.

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