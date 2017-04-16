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  • Пике уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус» и победить «Реал»

Пике уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус» и победить «Реал»

16 апреля 2017, 13:23
6

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сомневается в том, что каталонский клуб может пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче сине-гранатовые потерпели поражение со счетом 0:3. Также Пике уверен в победе над «Реалом» в поединке чемпионата Испании.

«Уверен, что мы можем это сделать. «Мы отыгрались с 0:4 в Париже и уже много раз побеждали на «Сантьяго Бернабеу», поэтому я уверен, что мы можем пройти «Ювентус» и обыграть «Реал».

Да, «Барселона» находится не в лучшей ситуации, но у нас есть все необходимое, чтобы изменить положение», – приводит слова Пике TV3.

Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на «Камп Ноу». с «Реалом» каталонцы сыграют 23 апреля в Мадриде.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Ювентус Реал Пике Жерар
Комментарии (6)
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pzdc.
1492349809
Нету ничего невозможного.
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Masteralex
1492351057
а почему же "можем пройти", а не "пройдём"? а потому что сам не верит и лишь бы что-нибудь написать, очередной бред ниочём
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Shpion23
1492355571
хорошая мина при плохой игре?
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САНЁК17
1492371110
А что вдруг старика- хаттабич свами?
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Avatar 2
1492415231
Но не сейчас
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ЧИНГИСХАН 90
1492507976
Выиграть да уж выиграет но с каким счетом? Реал можно выиграть!
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