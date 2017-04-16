Клопп считает, что Коутиньо останется в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что команде удастся удержать полузащитника Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось о желании «Барселоны» приобрести 24-летнего бразильца.

«Я не обеспокоен по возможному уходу Коутиньо. Думаю, ему комфортно в «Ливерпуле» и он отлично подходит команде. На самом деле это хорошо, когда к игроку есть интерес, что является показателем его уровня. У нас футболисты получают большие перспективы», – заявил Клопп.

Коутиньо в текущем сезоне АПЛ провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.