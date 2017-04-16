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    Клопп считает, что Коутиньо останется в «Ливерпуле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что команде удастся удержать полузащитника Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось о желании «Барселоны» приобрести 24-летнего бразильца.

    «Я не обеспокоен по возможному уходу Коутиньо. Думаю, ему комфортно в «Ливерпуле» и он отлично подходит команде. На самом деле это хорошо, когда к игроку есть интерес, что является показателем его уровня. У нас футболисты получают большие перспективы», – заявил Клопп.

    Коутиньо в текущем сезоне АПЛ провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 16 апреля 2017, 09:20

      Если пройдут в ЛЧ, то шансы сохранить его будут высокими!

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