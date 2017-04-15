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  • Левников: «В игре «Спартак» – «Зенит» Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации»

Левников: «В игре «Спартак» – «Зенит» Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации»

15 апреля 2017, 16:27
12

Бывший глава судейского комитета РФС Николай Левников считает, что главному арбитру матча 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» Александру Егорову не нужно будет без серьезного повода вмешиваться в игру команд. Также он подчеркнул, что судье следует уделить пристальное внимание форварду петербуржцев Артему Дзюбе.

«Встретятся две играющие команды, на поле выйдут лучшие футболисты РФПЛ. Судье нужно будет просто им не мешать и лезть в игру только тогда, когда это действительно необходимо. Думаю, начало матча получится не слишком активным, так как команды будут друг друга побаиваться, так что у Егорова хватит времени, чтобы войти в игру.

Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации. Нужно четко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», – приводит слова Левникова «RT».

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Егоров Александр
Комментарии (12)
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VVM1964
1492262924
ПРЕДЛАГАЮ ВЫПУСТИТЬ НА ПОЛЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ЕЩЕ ОДНОГО СУДЬЮ .
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Masteralex
1492263205
посадить Егорова на шею Дзюбе, вообще отлично всё будет видно
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nik55
1492263516
предупреждение за симуляцию или за грубость и можно рядом не находится --а провоцировать это чудо может
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filosof sparty
1492264080
Я уверен на 100% что иуда будет завтра давить Кутепова и ловить его малейшие касания(чем тот грешен), чтобы потом рухнуть
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Д Альбертини
1492264147
сказал, как в воду пукнул))) дзюбу, говорит, часто держат руками, но.. и сам он не против поталкаться))))
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Beim
1492265248
Дзюба еще любит чужие руки на себя класть и падать
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Бульба
1492268407
Пусть честно отсудить и всё
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alp
1492268479
даже если дзюбе в штрафной спама оторвут ногу, егоров пендаль не поставит.
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Zeff
1492272224
Надо, как в хоккее. Забивать с мясом.
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MDAR
1492276767
Дзюба еще тот симулянт, похлеще молодого Раналдо будет. Защитник не успел сделать подкат, а он уже корчится от боли....
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