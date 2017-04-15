Левников: «В игре «Спартак» – «Зенит» Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации»

Бывший глава судейского комитета РФС Николай Левников считает, что главному арбитру матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» Александру Егорову не нужно будет без серьезного повода вмешиваться в игру команд. Также он подчеркнул, что судье следует уделить пристальное внимание форварду петербуржцев Артему Дзюбе.

«Встретятся две играющие команды, на поле выйдут лучшие футболисты РФПЛ. Судье нужно будет просто им не мешать и лезть в игру только тогда, когда это действительно необходимо. Думаю, начало матча получится не слишком активным, так как команды будут друг друга побаиваться, так что у Егорова хватит времени, чтобы войти в игру.

Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации. Нужно четко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», – приводит слова Левникова «RT».

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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