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    Левников: «В игре «Спартак» – «Зенит» Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации»

    Бывший глава судейского комитета РФС Николай Левников считает, что главному арбитру матча 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» Александру Егорову не нужно будет без серьезного повода вмешиваться в игру команд. Также он подчеркнул, что судье следует уделить пристальное внимание форварду петербуржцев Артему Дзюбе.

    «Встретятся две играющие команды, на поле выйдут лучшие футболисты РФПЛ. Судье нужно будет просто им не мешать и лезть в игру только тогда, когда это действительно необходимо. Думаю, начало матча получится не слишком активным, так как команды будут друг друга побаиваться, так что у Егорова хватит времени, чтобы войти в игру.

    Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации. Нужно четко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», – приводит слова Левникова «RT».

    Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 16:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 апреля 2017, 20:19

      Дзюба еще тот симулянт, похлеще молодого Раналдо будет. Защитник не успел сделать подкат, а он уже корчится от боли....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2017, 19:03

      Надо, как в хоккее. Забивать с мясом.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 15 апреля 2017, 18:01

      даже если дзюбе в штрафной спама оторвут ногу, егоров пендаль не поставит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > alp 15 апреля 2017, 18:21

      Лучше бы ему язык оторвали.

      1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 15 апреля 2017, 18:00

      Пусть честно отсудить и всё

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 апреля 2017, 17:07

      Дзюба еще любит чужие руки на себя класть и падать

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 16:49

      сказал, как в воду пукнул))) дзюбу, говорит, часто держат руками, но.. и сам он не против поталкаться))))

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 апреля 2017, 16:48

      Я уверен на 100% что иуда будет завтра давить Кутепова и ловить его малейшие касания(чем тот грешен), чтобы потом рухнуть

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > _Marqella_ 15 апреля 2017, 18:40

      Думаю нет. Очень надеюсь на это по крайней мере, но Кутёпов конечно может неаккуратно сыграть, а Дзюба-красиво упасть. Короче, вангую, пеналя не будет на Дзюбе

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 апреля 2017, 16:38

      предупреждение за симуляцию или за грубость и можно рядом не находится --а провоцировать это чудо может

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 апреля 2017, 16:33

      посадить Егорова на шею Дзюбе, вообще отлично всё будет видно

      4
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