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    Испанский журналист Балаге заявил, что летом «Реал» продаст Хамеса в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

    Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что мадридский «Реал» рассматривает вариант продажи полузащитника Хамеса Родригеса. По словам Балаге, на колумбийца близок претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    «Реал» хочет получить минимум 35 миллионов евро за этот трансфер. «МЮ» и «Ливерпуль» готовы приобрести игрока. Но у «красных дьяволов» есть преимущество, ведь дело ведет агент Хорхе Мендес. Однако у Хамеса есть вариант и в Италии. Единственное, что я могу гарантировать – это то, что «Реал» хочет, чтобы Родригес ушел. Он рассматривает варианты», – сказал Балаге.

    Хамес выступает за «Реал» с 2014 года. На его счету 70 матчей и 23 гола.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 10:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 15 апреля 2017, 17:31

      МЮ он не нужен...лучше Крооса продайте)

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 15 апреля 2017, 11:57

      МЮ лучше!

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