Испанский журналист Балаге заявил, что летом «Реал» продаст Хамеса в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что мадридский «Реал» рассматривает вариант продажи полузащитника Хамеса Родригеса. По словам Балаге, на колумбийца близок претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Реал» хочет получить минимум 35 миллионов евро за этот трансфер. «МЮ» и «Ливерпуль» готовы приобрести игрока. Но у «красных дьяволов» есть преимущество, ведь дело ведет агент Хорхе Мендес. Однако у Хамеса есть вариант и в Италии. Единственное, что я могу гарантировать – это то, что «Реал» хочет, чтобы Родригес ушел. Он рассматривает варианты», – сказал Балаге.

Хамес выступает за «Реал» с 2014 года. На его счету 70 матчей и 23 гола.