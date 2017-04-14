Хамес будет бороться за место в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассчитывает продолжить выступление в этом клубе, пробиваясь в основной состав. В текущем сезоне появлялись слухи относительно новых вариантов трудоустройства колумбийского футболиста, но он не намерен уходить.

«Сдаваться запрещено», – написал Хамес в Twitter.

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей в составе «Реала», восемь раз он выходил на поле в стартовом составе. За это время он забил три гола, отдал шесть результативных передач.