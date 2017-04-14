Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамес будет бороться за место в «Реале»

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассчитывает продолжить выступление в этом клубе, пробиваясь в основной состав. В текущем сезоне появлялись слухи относительно новых вариантов трудоустройства колумбийского футболиста, но он не намерен уходить.

    «Сдаваться запрещено», – написал Хамес в Twitter.

    В текущем сезоне футболист провел 15 матчей в составе «Реала», восемь раз он выходил на поле в стартовом составе. За это время он забил три гола, отдал шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11