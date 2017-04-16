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Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

16 апреля 2017, 20:20
52

В это воскресенье пройдет один из самых важных матчей РФПЛ нынешнего сезона: борющийся за чемпионство «Спартак» в рамках 23-го тура примет «Зенит». В связи с этим «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – «Зенит». Встреча пройдет 16 апреля в 20:00 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 16 апреля, в 19:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

ИГРАТЬ

Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (52)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hans6978T
1492157444
Только Зенит, Только Победа! Вперёд За Питер!
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Cant Stop
1492160721
эм...... а можно в случае победы вместо сертификата , реальными тыщи 3 хотя бы?
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turist82
1492161661
4-0 Спартак! Морально и физически уничтожить бомжей
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MaxiUs
1492185247
вот нах мне ваш темпл бар?????у нас нет в радиусе 3000 км даже, что бля ехать в москоу
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Антибиотик
1492189437
Ау, админы недалекие! Мне вас реально жаль и кроме жалости вы ничего больше не вызываете. Критику нужно воспринимать правильно, а не банить на ровном месте. Когда на этом сайте люди друг-друга матом кроют, то не одно чудо из вас не вмешается. А тут обидно, стало правду услышать? Особенно смешно было помимо бана от вас прочитать, что у меня забрали 50% рейтинга. Сынки, мне пятый десяток пошёл, вы действительно думаете, что мне нужен ваш долбаный рейтинг? Я сайт ваш поддерживал, чтобы количество людей больше было. А теперь вы мне все нахрен не нужны. Понабирают детей в админы, в итоге сайт без людей. Ну, так варитесь в своём болоте сами, а я от своих сказанных ранее слов не отказываюсь. Грош вам и цена))
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Luccot
1492190177
Отличные призы! Лишние боллары не помешают, я с удовольствием поучавствую. Расскажу друзьям, что я выиграл боллары! Билет до москвы из моего Замкадоцка стоит 1700 рублей, это 3400 в обе стороны + пока доберусь до этого бара на такси потрачу или на мэтро, так что на 1000 выходит где то похаваю и обратно поеду, хотя в московии наверное на 5 т рублей мне только в суп могут плюнуть, но всё равно норм призы, это лучше, чем ничего, так что не надо жаловаться!! это же не конкурс ради рекламы ведь!! всё для пользователей!
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Алекс Таранов
1492202506
биотик,а что ты так задёргался за баллы? если бы тебе было всё равно,то ты бы не дёргался так...)))
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kamaz89
1492354858
Спартак выиграет!!!4:0
Ответить
zenit2012
1492356238
УРАААА!!!! СКА обладатель кубка Гагарина!!!!! Питер вперед!!! Питер с победой!!!
Ответить
Zeff
1492359705
Зенит-Спартак - 4:1 Дзюба-2, Данни, Кокорин. Спартак забьёт с левого пеналя.
Ответить
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