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    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    В это воскресенье пройдет один из самых важных матчей РФПЛ нынешнего сезона: борющийся за чемпионство «Спартак» в рамках 23-го тура примет «Зенит». В связи с этим «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – «Зенит». Встреча пройдет 16 апреля в 20:00 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 16 апреля, в 19:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

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    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 20:20
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 апреля 2017, 22:13

      2100 набрал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > KARAT777 16 апреля 2017, 22:25

      Умница, у меня всего 1500 (если Луческу не уволят))

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > KARAT777 17 апреля 2017, 04:53

      И я, а где можно посмотреть все результаты прогноза?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      yellowbess 16 апреля 2017, 19:44

      Спартак - Зенит 2:3

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 апреля 2017, 19:21

      Зенит-Спартак - 4:1 Дзюба-2, Данни, Кокорин. Спартак забьёт с левого пеналя.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 16 апреля 2017, 18:23

      УРАААА!!!! СКА обладатель кубка Гагарина!!!!! Питер вперед!!! Питер с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 16 апреля 2017, 18:00

      Спартак выиграет!!!4:0

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 16 апреля 2017, 13:41

      ))))

      0
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      Рейтинг: +32

      Ser_SeveN 16 апреля 2017, 12:30

      1-1

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 16 апреля 2017, 11:35

      Спартак условный фаворит, но это обманчиво. может будет скучные 0:0?

      0
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 16 апреля 2017, 10:11

      Судейский скандальчик обеспечен.

      1
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      Рейтинг: +26

      VitaLee 16 апреля 2017, 09:06

      Спартак-Зенит 0-2 удаление у Спартака будет,вангую

      -1
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