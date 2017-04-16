Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

В это воскресенье пройдет один из самых важных матчей РФПЛ нынешнего сезона: борющийся за чемпионство «Спартак» в рамках 23-го тура примет «Зенит». В связи с этим «Бомбардир» проводит самый необычный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не упустите шанс принять в нем участие и выиграть призы!

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – «Зенит». Встреча пройдет 16 апреля в 20:00 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 16 апреля, в 19:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

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Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

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