Комбаров: «Первое место «Спартака» – плоды хорошей работы, а не фарт»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что удачное выступление московского клуба в нынешнем сезоне является результатом хорошей работой команды, а не везением.

На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– Можно ли сказать, что «Спартак» на первом месте благодаря везению?

– Удача – абстрактное понятие, его нельзя пощупать. Наверное, в какой-то мере была удача, где-то нам повезло. У любой команды по ходу сезона есть такие моменты. Но в основном – это плоды хорошей работы. Тренерский штаб же не на фарт замены делает. Учитывает обстановку на поле, сильные и слабые стороны футболистов, манеру игры соперника и так далее. Я бы не стал говорить о фарте.