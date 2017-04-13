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    Комбаров: «Первое место «Спартака» – плоды хорошей работы, а не фарт»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что удачное выступление московского клуба в нынешнем сезоне является результатом хорошей работой команды, а не везением.

    На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – Можно ли сказать, что «Спартак» на первом месте благодаря везению?

    – Удача – абстрактное понятие, его нельзя пощупать. Наверное, в какой-то мере была удача, где-то нам повезло. У любой команды по ходу сезона есть такие моменты. Но в основном – это плоды хорошей работы. Тренерский штаб же не на фарт замены делает. Учитывает обстановку на поле, сильные и слабые стороны футболистов, манеру игры соперника и так далее. Я бы не стал говорить о фарте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2017 19:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 21:31

      Порадуйте нас чемпионством.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:29

      Как говорят в народе: Везёт сильнейшим.
      Так что Комбаров прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 13 апреля 2017, 20:39

      Всё по делу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 апреля 2017, 20:14

      Соглашусь с Комбаровым на все 100%. играйте и дальше так, и все будет отлично!

      6
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