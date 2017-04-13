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    Сампаоли возглавит сборную Аргентины

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал положительный ответ на предложение возглавить сборную Аргентины. Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) провело переговоры со специалистом, получив его согласие. Напомним, что еще одним кандидатом на вакантную должность являлся главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

    До конца недели Сампаоли еще раз встретится с руководством AFA. На этот раз стороны обсудят личный контракт тренера, а также решить вопрос расторжения соглашения с «Севильей». Сумма компенсации андалусскому клубу должна составить 1,5 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    13.04.2017 08:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 13 апреля 2017, 10:46

      норм так

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 апреля 2017, 09:21

      кабзда( кто же теперь будет тренером Севильи?

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 апреля 2017, 09:20

      Очень хороший специалист, я не понимаю почему его не заметил никто кроме Севильи.

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