Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал положительный ответ на предложение возглавить сборную Аргентины. Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) провело переговоры со специалистом, получив его согласие. Напомним, что еще одним кандидатом на вакантную должность являлся главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

До конца недели Сампаоли еще раз встретится с руководством AFA. На этот раз стороны обсудят личный контракт тренера, а также решить вопрос расторжения соглашения с «Севильей». Сумма компенсации андалусскому клубу должна составить 1,5 миллиона евро.