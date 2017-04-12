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    «Динамо»: «Возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность»

    Московское «Динамо» поздравило своих болельщиков с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Также клуб призвал фанатов поддержать команду в оставшихся матчах в сезоне.

    «РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    12.04.2017 06:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 апреля 2017, 05:31

      Поздравляю Динамо. Команды с таким именем не должны торчать в ФНЛ. Но похоже у Динамо судьба, иметь головожопое руководство. Пока это не изменится, клуб так и останется героем вчерашних дней.
      Пока что перспектива у них - это болтаться в нижней части таблицы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажу просто : Молодцы.
      Именно так и надо.
      Удачи сине-белые !

      -4
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 апреля 2017, 10:40

      удачи, парни! сделайте это красиво! Досрочно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2017, 10:23

      Да лишь бы опять левые "управленцы-меценаты" не набежали. А то за долбали они бабло отмывать, а последний так вообще красавец еще и в минуса загнал.

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 апреля 2017, 09:12

      Возвращаться надо, как Спартак в 79-ом !

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Амба Нагорск 12 апреля 2017, 09:39

      они вернулись в 78 на пятое место и только потом стали чемпионами

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > 007abdul007 12 апреля 2017, 10:14

      Ты прав. Значит это миф, что из первой сразу золото

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 апреля 2017, 07:38

      давай лигу чемпионов

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 07:28

      Священная? А кто главный жрец?

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 апреля 2017, 06:32

      Согласен! Динамо - легенда. И не место им там где находятся..

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      Рейтинг: +185

      Shinra > turist82 13 апреля 2017, 00:18

      Но московских клубов в ПЛ всё же много. Пусть теперь локомотив вылетает, что ли.

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