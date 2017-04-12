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  • «Динамо»: «Возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность»

«Динамо»: «Возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность»

12 апреля 2017, 06:04
11

Московское «Динамо» поздравило своих болельщиков с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Также клуб призвал фанатов поддержать команду в оставшихся матчах в сезоне.

«РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (11)
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turist82
1491967964
Согласен! Динамо - легенда. И не место им там где находятся..
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paracetamol
1491971320
Священная? А кто главный жрец?
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Igor Belousov
1491971918
давай лигу чемпионов
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Амба Нагорск
1491977556
Возвращаться надо, как Спартак в 79-ом !
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FanatSerj
1491981819
Да лишь бы опять левые "управленцы-меценаты" не набежали. А то за долбали они бабло отмывать, а последний так вообще красавец еще и в минуса загнал.
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отдай мои вещи
1491982838
удачи, парни! сделайте это красиво! Досрочно!!!
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Мары
1492030900
Скажу просто : Молодцы. Именно так и надо. Удачи сине-белые !
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Manilov
1492050694
Поздравляю Динамо. Команды с таким именем не должны торчать в ФНЛ. Но похоже у Динамо судьба, иметь головожопое руководство. Пока это не изменится, клуб так и останется героем вчерашних дней. Пока что перспектива у них - это болтаться в нижней части таблицы.
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