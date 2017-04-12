«Динамо»: «Возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность»

Московское «Динамо» поздравило своих болельщиков с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Также клуб призвал фанатов поддержать команду в оставшихся матчах в сезоне.

«РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.