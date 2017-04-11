Колосков назвал ЦСКА главным конкурентом «Спартака» в борьбе за золото РФПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что, несмотря на солидное отставание, ЦСКА и «Зенит» все еще сохраняют шансы на победу в чемпионате России. По его словам, в большей степени конкуренцию за золотые медали лидирующему «Спартаку» могут составить красно-синие.

«Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для «Зенита», особенно для ЦСКА. Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек «Спартака» составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к «Спартаку», который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что «Спартак» станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом «Спартака» является ЦСКА», – сказал Колосков.

После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля красно-белые примут подопечных Мирчи Луческу, а в 26-м туре сыграют с армейцами на их поле.