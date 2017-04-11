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    Колосков назвал ЦСКА главным конкурентом «Спартака» в борьбе за золото РФПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что, несмотря на солидное отставание, ЦСКА и «Зенит» все еще сохраняют шансы на победу в чемпионате России. По его словам, в большей степени конкуренцию за золотые медали лидирующему «Спартаку» могут составить красно-синие.

    «Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для «Зенита», особенно для ЦСКА. Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек «Спартака» составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к «Спартаку», который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что «Спартак» станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом «Спартака» является ЦСКА», – сказал Колосков.

    После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля красно-белые примут подопечных Мирчи Луческу, а в 26-м туре сыграют с армейцами на их поле.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2017 12:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 апреля 2017, 14:59

      Вот после каждого тура пишут "Впереди еще много игр". Но ведь после каждого тура ничего не меняется. Спартак по делу первый. Цска и Зенит 2/3. Так же как и до зимнего перерыва. А ведь сыграли уже 5 туров.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > gosproektikabinet 11 апреля 2017, 16:11

      Не, это они раньше были чемпионами потому-что Мы сдали сильно!!!

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 11 апреля 2017, 14:41

      Ну кого мы обманываем? СПАРТАК (МОСКВА) - ЧЕМПИОН сезона 2016/2017!

      0
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      Рейтинг: +61

      Morohir 11 апреля 2017, 13:10

      Главный конкурент Спартака сейчас, это сам Спартак, если будут играть собрано по все 90 минут, без расслабленности даже на несколько минут, то никто ни то что не обгонит, даже не приблизится.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2017, 12:46

      Естественно, ЦСКА пощекочет нервы болельщикам Спартака. Ведь именно за это мы любим футбол

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 апреля 2017, 12:44

      Оптимизм - весьма полезная вещь

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