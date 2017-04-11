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  • Колосков назвал ЦСКА главным конкурентом «Спартака» в борьбе за золото РФПЛ

Колосков назвал ЦСКА главным конкурентом «Спартака» в борьбе за золото РФПЛ

11 апреля 2017, 12:10
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что, несмотря на солидное отставание, ЦСКА и «Зенит» все еще сохраняют шансы на победу в чемпионате России. По его словам, в большей степени конкуренцию за золотые медали лидирующему «Спартаку» могут составить красно-синие.

«Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для «Зенита», особенно для ЦСКА. Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек «Спартака» составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к «Спартаку», который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что «Спартак» станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом «Спартака» является ЦСКА», – сказал Колосков.

После 22-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля красно-белые примут подопечных Мирчи Луческу, а в 26-м туре сыграют с армейцами на их поле.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (8)
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bset
1491904016
Естественно, ЦСКА пощекочет нервы болельщикам Спартака. Ведь именно за это мы любим футбол
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Morohir
1491905446
Главный конкурент Спартака сейчас, это сам Спартак, если будут играть собрано по все 90 минут, без расслабленности даже на несколько минут, то никто ни то что не обгонит, даже не приблизится.
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Чеба
1491910883
Ну кого мы обманываем? СПАРТАК (МОСКВА) - ЧЕМПИОН сезона 2016/2017!
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Jenea83
1491911968
Вот после каждого тура пишут "Впереди еще много игр". Но ведь после каждого тура ничего не меняется. Спартак по делу первый. Цска и Зенит 2/3. Так же как и до зимнего перерыва. А ведь сыграли уже 5 туров.
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