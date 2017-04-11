Источник: семь игроков «Реала» не хотят, чтобы Роналду играл в стартовом составе

По информации издания Don Balon, несколько футболистов «Реала» выступают против попадания в стартовый состав нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Модрич, Альваро Мората, Марко Асенсио, Матео Ковачич и Лукас встретились с главным тренером Зинедином Зиданом для обсуждения данного вопроса. По их мнению, португалец имеет слишком много привилегий, несмотря на спад игровой формы.
В текущем сезоне Примеры нападающий забил 19 голов в 24-х матчах. Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу.
В декабре 2016 Роналду получил «Золотой мяч».
Источник: Don Balon