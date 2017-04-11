Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: семь игроков «Реала» не хотят, чтобы Роналду играл в стартовом составе

    По информации издания Don Balon, несколько футболистов «Реала» выступают против попадания в стартовый состав нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Модрич, Альваро Мората, Марко Асенсио, Матео Ковачич и Лукас встретились с главным тренером Зинедином Зиданом для обсуждения данного вопроса. По их мнению, португалец имеет слишком много привилегий, несмотря на спад игровой формы.

    В текущем сезоне Примеры нападающий забил 19 голов в 24-х матчах. Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу.

    В декабре 2016 Роналду получил «Золотой мяч».

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 01:05
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 13 апреля 2017, 00:19

      Наверное автор тоже был там

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 11 апреля 2017, 19:22

      Это вам так кажется, ну усадите,вам не пример не лч не светит.Знаете ли вы какого роль одного нападающего,он отвлекают защиту, даже не одного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 11 апреля 2017, 13:42

      источнить ДОН БАЛОН!!! этим все сказано)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Vano1992 11 апреля 2017, 13:27

      да это гон народ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 11 апреля 2017, 12:11

      барселонская желтуха дон балон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 11 апреля 2017, 12:05

      испанский хоть знаете,редакция?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 11 апреля 2017, 12:04

      что за бред?)может еще скажут кого на игру ставить)он в худшей своей форме является лучшим бомбардиром Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2017, 11:38

      В реале мужики еще остались оказывается... роналду последний год вообще не играет... уже 1/4 лч у него даже 5 гола нету хотя реал кроме борусси нискем норм не играл...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:21

      Где пресса вообще такое может раздобыть?) Не думаю ,что в Реале играют настолько глупые люди,что могут такое кому-то открыто заявить, даже если реально именно так и думают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 апреля 2017, 11:05

      Хуйню рыгаете! Ну ладно Кроос и Модрич пришли с обращением...
      А кто другим тявкать разрешал???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      vvvvvvvvvv > Kybik-Pybik 12 апреля 2017, 03:57

      Грубо, но чертовски верно сказано.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11