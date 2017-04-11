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  • Источник: семь игроков «Реала» не хотят, чтобы Роналду играл в стартовом составе

Источник: семь игроков «Реала» не хотят, чтобы Роналду играл в стартовом составе

11 апреля 2017, 01:05
30

По информации издания Don Balon, несколько футболистов «Реала» выступают против попадания в стартовый состав нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Модрич, Альваро Мората, Марко Асенсио, Матео Ковачич и Лукас встретились с главным тренером Зинедином Зиданом для обсуждения данного вопроса. По их мнению, португалец имеет слишком много привилегий, несмотря на спад игровой формы.

В текущем сезоне Примеры нападающий забил 19 голов в 24-х матчах. Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу.

В декабре 2016 Роналду получил «Золотой мяч».

Источник: Don Balon
Испания. Примера Реал Кроос Тони Роналду Криштиану Бэйл Гарет Модрич Лука
Комментарии (30)
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Benifacto
1491862342
ежедневная рубрика "Утка на ночь"
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Vaval
1491864457
Если это правда, что навряд ли, то с какого хера воспитанники Ассенсио и Лукас, которые играют меньше года за основной клуб указывают Зидану. У Мораты должны быть претензии к Кариму, а не Кришу, на Модрича и Крооса это не похоже, а Бэйл сам после травмы не восстановился нормально. И вообще если 3 гола и 3 ассиста в последних 5 матчах, это плохая форма, то что хорошая?
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Raxor
1491865008
дон балон, ммм, внушает доверие этот источник
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STALKER27
1491868843
Летят утки
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ДАША Д
1491877444
Видать надоело им постоянно выигрывать.
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igormaddog
1491878911
Пусть отдохнёт,шампунь по рекламирует!!!
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a-rakhmatov
1491880497
Надо его продать в Китай)))
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Алексей Гозиас
1491888038
Бред полный.
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Ортапед
1491896272
наверное в душевой Роналду мыло часто роняет
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de bruyne
1491899933
В реале мужики еще остались оказывается... роналду последний год вообще не играет... уже 1/4 лч у него даже 5 гола нету хотя реал кроме борусси нискем норм не играл...
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