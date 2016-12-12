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    Роналду получил «Золотой мяч-2016», Месси занял второе место, Гризманн — третий

    Главная личная награда мирового футбола за 2016 год досталась нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, третьим стал форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

    В сезоне-2015/16 португалец побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Европы. Помимо «Золотого мяча» в текущем году португалец получил приз Альфредо Ди Стефано и награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА. Данный «Золотой мяч» стал четвертым в карьере Роналду. Рекордсменом по данному показателю остается Месси — на счету аргентинца пять подобных наград.

    Напомним, игрок не смог лично присутствовать на церемонии вручения награды в Цюрихе по причине подготовки к матчу клубного чемпионата мира против мексиканской «Америки», намеченному на 15 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 22:07
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    Комментарии56
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      Рейтинг: -130

      калач 13 декабря 2016, 14:39

      ничего в этом году Месси возьмет 6й и можно ехать в Катар т.к. Рон никогда уже не догонит

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 декабря 2016, 05:42

      Молодец)))

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 13 декабря 2016, 04:10

      Кто-бы что ни говорил,а Роналду завоевал его,не заслужил,вот именно,что завоевал!!!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 декабря 2016, 04:10

      В этом году все к этому шло! ЧЕ и ЛЧ сложно переплюнуть!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 декабря 2016, 04:09

      Все равно считаю, что нужно создать зал славы футболистов, и вручать приз лучшему игроку один раз . . . то есть на след год, игрок уже получивший титул лучшего, и вошедший в зал славы, больше не может получить этот приз снова. Наоборот, он же и будет вручать этот приз следующему . . . Вот тогда было бы интересней

      0
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      Рейтинг: +10

      serenia05 13 декабря 2016, 03:07

      Месси гений Роналду трудяга, чуть больше пошевелился на поле...

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      Рейтинг: -130

      калач > serenia05 13 декабря 2016, 14:36

      шевелился так что стал самым бесполезным игроком на Евро

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 декабря 2016, 01:53

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 13 декабря 2016, 01:24

      в следующем году мяч получит некто третий

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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 13 декабря 2016, 01:04

      Достали уже эти 2 футболиста,Роналду и Месси. Будто в мире кроме них нет футболистов. Считаю что тот же Гризманн достоен был мяча.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 декабря 2016, 00:42

      Буффон или гризман заслужили больше всех

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