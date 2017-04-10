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    Игнашевич: «Чемпионство «Спартака» не станет худшим днем в моей жизни. Представьте, как им было больно, когда выигрывали мы»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич выразил мнение, что в случае победы «Спартака» над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые будут близки к завоеванию чемпионского титула. Также футболист отметил, что победа спартаковцев в чемпионате России не станет для него худшим днем в жизни.

    «Готов ли я к тому, что «Спартак» станет чемпионом? Если они обыграют «Зенит», их будет тяжело остановить. В то же время опыт мне подсказывает, что произойти может все что угодно: травмы лидеров, неудачи, внутренние конфликты. Если «Спартак» станет чемпионом, будет ли это худшим днем в моей жизни? Нет. Сколько лет подряд мы выигрывали… Представьте, какая у них боль была», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 23:02
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 апреля 2017, 13:32

      Хорошая мина при плохой игре )

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 апреля 2017, 10:06

      Мудрые слова взрослого человека.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 апреля 2017, 07:19

      где фанаты спартака???

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ferrum 11 апреля 2017, 14:05

      Молодчага! хоть один, а то здесь ваше чемпионство обсуждаем, а ваших нет...

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 07:13

      Представляю, какая боль у Сергея накоплена, За многолетние чемпионства Спартака))) их ведь в разы больше чем у цска.. в общем, какую то хрень сморозил)))

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Д Альбертини 11 апреля 2017, 07:18

      Во сколько раз??? )))))))считать умеешь????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > SunRomeS 11 апреля 2017, 07:23

      Будет в два)))

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Д Альбертини 11 апреля 2017, 07:37

      Ну будем посмотреть)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:47

      Коленки, они болят больше всего...

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ribavadim 11 апреля 2017, 10:57

      заминусили жестко меня тут)))

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > SunRomeS 11 апреля 2017, 14:40

      Да 21 раз Спартак становился чемпионом,,,,и причём 12 раз чемпионом СССР а это дорогого стоит,,,так как чемпионат России и близко не стоит к чемпионату СССР,

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Д Альбертини 11 апреля 2017, 17:24

      черти -они и в африке черти!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > slavutiq70 11 апреля 2017, 19:59

      Вот про это я и говорю, когда чемпионами России станут, вот тогда я шляпу и сниму!

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > ribavadim 11 апреля 2017, 20:00

      Это будет не за зорно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2017, 06:47

      Ну ну-у нас это будет десятый раз за историю,а вы лишь пять раз только становились.Факты.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Диктор 11 апреля 2017, 07:17

      а как прошлые 9 раз были выиграны, когда денег ни у кого не было, и как ни странно 1 Спартак феерил.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > SunRomeS 11 апреля 2017, 14:42

      а у Спартака были????

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 11 апреля 2017, 05:53

      В точку)

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 апреля 2017, 05:42

      Не ври Серёжа , хочется выиграть самим ............

      2
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 апреля 2017, 05:19

      Я думаю на 99,9% вопрос о чемпионстве решен. Я не представляю, что может случится, чтоб Спартак упустил золото. Но самое для меня главное, чтоб они достойно представили Россию в еврокубках, а ни как обычно с позором вылетать в квалификациях от всяких то Сент-Гаален, то АЕК и т.п.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 03:04

      Правильно говорят, что старый конь борозды не испортит.
      Правда теперь уже глубоко и не вспашет.

      -2
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 11 апреля 2017, 02:22

      Зенит то у КБ выиграет, а вот ЦСКА, за счет чего непонятно.

      -2
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim > Урия Гип 11 апреля 2017, 11:10

      эт мы ещё посмотрим-раскатаем бомжиков,попомни.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Valera-Verim 11 апреля 2017, 15:53

      Раскатаем в стеночку, чтобы ОХ!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 11 апреля 2017, 16:09

      Разговаривать не надо приседайте до упаду...

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