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  • Игнашевич: «Чемпионство «Спартака» не станет худшим днем в моей жизни. Представьте, как им было больно, когда выигрывали мы»

Игнашевич: «Чемпионство «Спартака» не станет худшим днем в моей жизни. Представьте, как им было больно, когда выигрывали мы»

10 апреля 2017, 23:02
38

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич выразил мнение, что в случае победы «Спартака» над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые будут близки к завоеванию чемпионского титула. Также футболист отметил, что победа спартаковцев в чемпионате России не станет для него худшим днем в жизни.

«Готов ли я к тому, что «Спартак» станет чемпионом? Если они обыграют «Зенит», их будет тяжело остановить. В то же время опыт мне подсказывает, что произойти может все что угодно: травмы лидеров, неудачи, внутренние конфликты. Если «Спартак» станет чемпионом, будет ли это худшим днем в моей жизни? Нет. Сколько лет подряд мы выигрывали… Представьте, какая у них боль была», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Игнашевич Сергей
Комментарии (38)
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noclip
1491854723
пусть порадуются. раз в 16 лет можно
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DZHEK_VOROBEY1987
1491855044
Надо бы Спартаку раздовить Зенит и точку поставить на этом.
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Dominator777
1491855309
Объективно и порядочно...
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B.G.
1491855648
Сереженька, если ты об этом не только думаешь, но и говоришь, то тебя очень заденет чемпионство Спартака... и, пожалуйста, не надо отталкиваться исходя из своего опыта упоминать всем про "может" быть травмы и.т.д. Играй сам, и конечно без травм!
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cska-62
1491856225
Совершенно справедливо. С приходом Карреры "Спартак" стал показывать самый зрелищный и сбалансированный во всех игровых линиях футбол. И дело тут не только в очковом отрыве. Дело в качестве игры. Если не будет у команды провала на финише, то "Спартак" совершенно заслуженно станет чемпионом после долгого перерыва. И в чём тут трагедия для остальных команд? Да никакой трагедии. Играть нужно лучше и в следующем первенстве бороться за "золото"! Окажись Гончаренко на посту главного тренера с самого начала сезона, то я уверен, что "Спартак" и ЦСКА шли бы и сегодня, и до финиша "ноздря в ноздрю"! И было бы куда интереснее. Ну, а если бы питерцам ещё и очки судьи не рисовали на старте первенства, то третьего конкурента в борьбе за "золото" просто бы не было.
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Робинзон
1491861058
говнюк не может с достоинством принять куснуть пытается .
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Каратель помойников
1491865616
??? в маразм что ли впал?какая боль, кабинетный шампиён,скорее досада и неприязнь к такому виду единоборств как "кабинетные интриги"
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Мары
1491869073
Правильно говорят, что старый конь борозды не испортит. Правда теперь уже глубоко и не вспашет.
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Диктор
1491882451
Ну ну-у нас это будет десятый раз за историю,а вы лишь пять раз только становились.Факты.
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Д Альбертини
1491884039
Представляю, какая боль у Сергея накоплена, За многолетние чемпионства Спартака))) их ведь в разы больше чем у цска.. в общем, какую то хрень сморозил)))
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