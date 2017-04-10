Игнашевич: «Чемпионство «Спартака» не станет худшим днем в моей жизни. Представьте, как им было больно, когда выигрывали мы»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич выразил мнение, что в случае победы «Спартака» над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ красно-белые будут близки к завоеванию чемпионского титула. Также футболист отметил, что победа спартаковцев в чемпионате России не станет для него худшим днем в жизни.

«Готов ли я к тому, что «Спартак» станет чемпионом? Если они обыграют «Зенит», их будет тяжело остановить. В то же время опыт мне подсказывает, что произойти может все что угодно: травмы лидеров, неудачи, внутренние конфликты. Если «Спартак» станет чемпионом, будет ли это худшим днем в моей жизни? Нет. Сколько лет подряд мы выигрывали… Представьте, какая у них боль была», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.