«Анжи» будет добиваться компенсации от Шандао за досрочный разрыв контракта

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра заявил, что клуб из Дагестана будет добиваться получения компенсации от защитника Шандао за досрочный разрыв контракта. Бразилец покинул махачкалинцев в середине марта. Тогда же его агент сообщил, что 29-летний футболист стал свободным агентом.

«Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали Шандао, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта», – сказал Танцюра.

Напомним, Шандао перебрался в «Анжи» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента, заключив трехлетнее соглашение. За «орлов» он провел пять матчей в РФПЛ и две игры в Кубке России.